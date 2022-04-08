الجمعة 08 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

ملف سري الحلقة 7.. عائشة بن أحمد تفك لغز مقتل شريف المالكي

مسلسل ملف سري
مسلسل ملف سري

بدأت الحلقة السابعة من مسلسل ملف سري بالفنانة عائشة بن أحمد والتي تجسد شخصية مريم المالكي، والتي تبحث عن سبب مقتل خطيبها «شريف» (محمد حجازي).

لتدخل في دوامة البحث عن خيانة خطيبها مع نور والتي تجسد شخصيتها الفنانة رحمة حسن، خطيبة القاضي يحيى، والذي يلعب دوره الفنان هاني سلامة، ما دفعها للذهاب لمنزل ماجد المصري، الذي يلعب شخصية عمها يوسف المالكي، لتجد مجموعة من الخارجين عن القانون يتشاجرون معه، ويطالبوه برد المأس، لتخبر الشرطة، وتستوعب أن هناك العديد من جرائم القتل التي حدثت بسبب التنازع على الألماس.

مسلسل «ملف سري»

«ملف سري» بطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتدور الأحداث حول المستشار يحيى عز الدين القاضي، والذى يجسد دوره هانى سلامة، ويعتبر مثالا للنزاهة والشرف ويتصدى لعمليات السرقة والفساد من بعض رجال الأعمال داخل السوق المصرى، ويتعرض للتهديدات بأهله ويتم قتل خطيبته في ظروف غامضة، ويستكمل مشواره مع الكشف عن الفساد ومحاربته.

يعرض مسلسل ملف سري يوميا على العديد من القنوات منها قناة «الحياة» في تمام الساعة 9 مساءً، ويعاد مرتين الأولى في تمام الـ 6:45 صباحًا، والثانية في الـ 12 ظهرًا.

كما يتم عرض حلقات مسلسل ملف سري عبر قناة cbc العامة، في تمام الساعة 10:15 مساء، على أن يعاد في تمام الساعة 5:45 صباحا و3:45 مساء اليوم التالي، ويعرض على cbc drama في تمام الساعة 6:20 مساء، ويعاد مرتين الأولى فى تمام الساعة 2:00 صباحا، والثانية 9:30 صباحا.

فيما يعرض عبر قناة dmc الفضائية، في تمام الساعة 11:50 مساءًا، ويعاد في تمام الساعة 10:30 صباحًا.

أما عبر قناة DMC Drama يعرض المسلسل يوميًا فى تمام الساعة 8:15 مساء، ويعاد مرتين الأولى فى تمام الساعة 6:30 صباحا، والثانية 3:00 عصرًا.

فيما يعرض على قناة المحور فى تمام الثامنة مساء، على القناة الأولى يعرض يوميًا فى تمام الـ12:30 صباحًا.

كما يتم عرض المسلسل على منصة «WATCH IT» الرقمية التي ترفع شعار «رمضانك عندنا».

قناة الحياة نبيل عيسى السوق المصري محسن محيي الدين دنيا عبد العزيز هاني سلامة الفنانة عائشة بن احمد عرض مسلسل ملف سري الحلقة السابعة مسلسل ملف سري

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