الجمعة 08 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

بحضور مرتضي منصور وقدامي القطبين .. انطلاق الدورة الرمضانية لنادي الزمالك

الدورة الرمضانية
الدورة الرمضانية بنادي الزمالك

انطلقت اليوم الجمعة الدورة الرمضانية بنادي الزمالك والتي تجمع بين قدامى النادي الأهلى والزمالك، بحضور المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أحمد دعبس، عضو مجلس الإدارة والمشرف على الدورة الرمضانية، جمال عبد الحميد، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، والحكم الدولي إبراهيم نور الدين.

وكان قد أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن إقامة دورة رمضانية بمقر نادي الزمالك، وتبدأ الدورة الرمضانية اليوم الجمعة، بأحد ملاعب الكرة الخماسية بمقر القلعة البيضاء، ورصد مجلس إدارة الزمالك مكافآت مالية ضخمة للفرق المشاركة.

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وكان قد أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك منذ أيام ماضية، إقامة دورة رمضانية كبيرة خلال الشهر الكريم، خاصة بأعضاء النادي، تتكون من 24 فريقًا، كل فريق من 8 لاعبين أساسيين، و3 احتياطي، ومسموح بمشاركة لاعبان لكل فريق غير أعضاء.

وتقام الدورة الرمضانية المزمع انطلاقها مع بدء الأسبوع الثاني لشهر رمضان، على ملاعب الخماسي بالنادي، وهي الملاعب التي تحمل اسم المشير محمد حسين طنطاوي، وتم الإعلان من جانب إدارة النادي عن وجود شركة راعية للبطولة، أعلنت عن جوائز مادية للفريقين أصحاب المركز الأول والثاني، وتقام الدورة الرمضانية في حضور عدد كبير من رموز النادي ولاعبيه القدامى.

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وتعتبر هذه الدورة هي الأولى من نوعها التي تقام داخل جدران نادي الزمالك، ويقول أحمد دعبس عضو مجلس الإدارة والمشرف علي البطولة الرمضانية: "هذه الدورة الرمضانية هي أقل شيء أقدر أقدمه لأعضاء النادي، أسوة بما يحدث في الأندية الكبيرة مثل الصيد ووادي دجلة".

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وأضاف "دعبس"، أنه ستكون هناك هدايا مادية ومكافآت للمشاركين بالدورة، ونحاول خلال الفترة القادمة كمجلس إدارة برئاسة المستشار مرتضى منصور تقديم كل ما يسعد ويحقق طموحات أعضاء النادي، وهو ما أحاول فعله بعملي مع أحمد مرتضي منصور الذي اتعلم منه الكثير في ملف الألعاب الجماعية.

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الدورة الرمضانية نادي الزمالك الاهلى الزمالك مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أحمد دعبس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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