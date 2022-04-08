الجمعة 08 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الاختيار 3 الحلقة 7| استشهاد الحسيني أبو ضيف.. جرائم الإخوان الإرهابية أمام «الاتحادية»

استشهاد الحسيني أبو
استشهاد الحسيني أبو ضيف

ما زال مسلسل «الاختيار 3» يوثّق بالأدلة فترة مهمة في تاريخ مصر الحديث، منذ تولي جماعة الإخوان الإرهابية الحكم، وسعي قياداتها للسيطرة على مفاصل الدولة، حتى رحيلهم بثورة شعبية في 30 يونيو 2013.. وقد تضمنت الحلقة السابعة أحداث مذبحة الاتحادية حيث حشدت الإرهابية عناصرها للاعتداء على المعتصمين اعتراضا على قرارات المعزول محمد مرسي أمام قصر الاتحادية.

وفي هذا التقرير نرصد الجرائم التي ارتكبها عناصر الإخوان الإرهابية بحق متظاهري الاتحادية.

بدأت أحداث الاتحادية في 4 ديسمبر 2012، وكانت بمثابة بداية النهاية لجماعة الإخوان الإرهابية التي لم يرُق لقياداتها توافد آلاف المتظاهرين على "قصر الاتحادية"؛ احتجاجا على الإعلان الدستوري الذي أقره المعزول محمد مرسي، فبدأوا يرتكبوا جرائم ضدهم.

-استشهاد أبو ضيف

ومن أكثر ما أثار الشعب ضد الإخوان ما ارتكبوه بواقعة سحل وتعذيب المتظاهرين أمام القصر الرئاسي، وفض الاعتصام والاعتداء على المتظاهرين ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص، من بينهم الصحفي الحسيني أبوضيف، وإصابة أكثر من 700 شخص.

واستشهد "أبوضيف" وهو ممسكا بكاميرته مؤديا لعمله في توثيق ما يحدث كصحفي، ليتلقى أثناء أداء مهمته رصاصة مباشرة في رأسه من مسافة مترين أثناء تصويره الاشتباكات الدائرة بمحيط القصر.

وبحسب التقرير الطبي الخاص بحالته فقد دخل مقذوف الخرطوش بالكامل إلى رأسه وانفجر البلي الموجود بداخله في رأسه؛ ما تسبب في كسر بالجمجمة.

- تعليق متظاهر على عامود إنارة

وارتكب قيادات جماعة الإخوان واقعة مأساوية في حق متظاهر أعزل عندما تعدوا عليه بالضرب وعلقوه على عامود إنارة بجوار مسجد عمر بن عبد العزيز، وتدخلت قوات الحرس الجمهوري لتحريره منهم.

-تعذيب المهندس مينا فيليب

وكذلك أظهر فيديو تداوله نشطاء "فيس بوك وتويتر" قيام أعضاء جماعة الإخوان بضرب وتعذيب المهندس مينا فيليب، لإجباره على الاعتراف بتقاضي أموال من بعض فلول نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك؛ للمشاركة في مظاهرات الاتحادية.

-التمثيل بالدبلوماسي يحي زكريا

كما تعرض الدبلوماسي السفير يحيي زكريا نجم، للضرب والسحل في شوارع مصر الجديدة بعد هجوم عناصر جماعة الإخوان عليه وعلى غيره من المتظاهرين بالحجارة والعصي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

تفكيك رواية الإخوان التاريخ

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