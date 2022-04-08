الاختيار 3 الحلقة 7.. كيفية حشد جماعة الإخوان لمحاربة المصريين

استكملت الحلقة السابعة من مسلسل "الاختيار 3"، الأحداث التي تلت إعلان نتيجة الاستفتاء على «الدستور» والذي تم تزويرها بعد امتناع ما يقرب من 67% من المصريين على التصويت عليه، إذ تم تفصيل أغلب مواده لأخونة الدولة.

وبدأت الحلقة باستكمال الحديث بين المعزول محمد مرسي والذي يقوم بأداء دوره الفنان "صبري فواز"، ووزير الدفاع حينها عبد الفتاح السيسي الذي يقوم بأداء دوره الفنان "ياسر جلال" عن طلب مرسي من السيسي نزول الجيش للشارع للتصدي لمظاهرات المصريين الرافضة للدستور.

وحشد الإخوان جماعتهم لمواجهة المصريين الذين تظاهروا في الميادين، ففى الرابع من ديسمبر عام 2012، قام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بالاعتداء على المتظاهرين السلميين المعتصمين أمام قصر الاتحادية، احتجاجا على إصداره الإعلان الدستورى الذى يمنحه سلطات.

وشهدت الأيام التالية اعتداءات من قبل الداخلية وأنصار مرسى من جماعة الإخوان على المعتصمين والمتظاهرين، عرفت فيما بعد بـ«أحداث الاتحادية».

وتناولت الحلقة جريمة الإخوان بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا، فضلا عن الظهور الأول للصحفي الشهيد الحسيني أبو ضيف.

كما عرضت الحلقة نص حوار دار بين السيسي ومرسي، عندما طلب الأخير نزول الجيش للشوارع لردع المظاهرات التي نظمها شباب الثورة ضده، ليرد السيسي بعبارة «الجيش لو نزل الشارع تاني حضرتك هتكون مشيت».

«الاختيار 3»

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

ويقدم المسلسل جرعة مكثفة من الحقائق التي تعرض لأول مرة وترتبط بثورة 30 يونيو 2013 والتي انتهت بعزل الإخوان ورئيسهم الراحل محمد مرسي.

يعرض يوميا في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.