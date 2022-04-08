النيابة: قاتل كاهن الإسكندرية لا يتعاطى مخدرات

كشف تقرير الصفة التشريحية الصادر عن مصلحة الطب الشرعي نفاذًا لقرار النيابة العامة في واقعة قتل القمص «أرسانيوس وديد رزق» كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك عدم تعاطيه مخدرات.

وأثبت التقرير أن وفاة المجني عليه نتيجةُ إصابته الطعنيَّة بالعنق، كما أن النيابة العامة كانت قد أمرت بفحص عينة دم وبول للمتهم بيانًا لمدى تعاطيه أي مواد مخدرة، فأسفر الفحص عن خلوّ العينات مما يشير لذلك.

كما ندبت النيابة العامة الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينة مسرح الحادث ورفع ما به من آثار لفحصها.