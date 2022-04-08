جزيرة غمام| «من العايقة للشيخ محارب».. ملابس النجوم سبب في نجاح المسلسل

عرض منذ بداية سباق المسلسلات سبع حلقات من كل عمل، حيث تفاعل المشاهدين مع بعضها، فمن الأشياء التي كانت محور حديث رواد مواقع التواصل الإجتماعي هي ملابس النجوم والنجمات.

تعتبر الملابس من الأمور التي تساعد في نجاح العمل الدرامي، فلابد أن تكون ملائمة للشخصية والحقبة التي وردت بها الشخصية، ففي السطور التالية نسلط الضوء على ملابس النجوم والنجمات في مسلسل جزيرة غمام والتي كانت سبب في نجاح المسلسل بعد عرض سبع حلقات.

ملابس العايقة.. غجرية من الدرجة الأولى

خطفت النجمة مي عز الدين، الأضواء بسبب دورها في مسلسل جزيرة غمام، حيث جسدت دور "العايقة" والتي تساعد "خلدون" الذي يريد السوء بأهل الجزيرة.

واتسمت ملابس النجمة مي عز الدين في مسلسل جزيرة غمام بالألوان الزاهية، والتي تعتبر السمة الرئيسية في ملابس "الغجريات"، بالإضافة إلى الشعر الكيرلي والوشم على الوجه.

الشيخ محارب.. الجلباب كما يجب أن يكون

استطاع النجم فتحي عبد الوهاب في لفت الأنظار بدوره في مسلسل جزيرة غمام حيث جسد دور الشيخ محارب الذي يقوم بالسيطرة على عقول أهل الجزيرة عن طريق الدين وإقامة الشرع.

وطوال الحلقات ألتزم النجم فتحي عبد الوهاب بالجلباب والقفطان، والذي كان الزي الرسمي للشيوخ والدعاة في هذا الوقت.

الشيخ عرفات.. جلابية وسديري

جسد النجم أحمد أمين بمسلسل جزيرة غمام، شخصية الشيخ عرفات الصوفي الزاهد، طيب القلب، حيث كان يرتدي ملابس ساهمت في إظهار الشخصية وتوصيلها للجمهور بشكل سلس، حيث الجلابية والسيديري البسيط.

خلدون.. بالطو الشر

قدم النجم طارق لطفي دور "خلدون" بمسلسل جزيرة غمام، حيث كانت الملابس الخاصة به مميزة، حيث ارتداء البالطو الاسود الذي يعتبر دلالة على الحقد والسواد الذي بداخله تجاه أهل القرية.

وتدور أحداث مسلسل جزيرة غمام في فترة العشرينيات، أي قبل 100 عام من حاضرنا الحالي، وتم تصوير مشاهد المسلسل في ديكور يتماشى مع هذه الفترة الزمنية.

مسلسل جزيرة غمام تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوى، وبطولة طارق لطفي، مي عزالدين، فتحي عبدالوهاب، أحمد أمين، رياض الخولي، محمد جمعة، هبة عبدالغني، هاجر الشرنوبي، ميار الغيطي، دينا أحمد وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبدالعزيز مخيون ووفاء عامر.