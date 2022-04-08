791 مليون دولار لدعم الاستثمارات ومواجهة تحديات الحرب الأوكرانية

وافق مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) على تقديم 791 مليون يورو للاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة والاستثمار في الصحة والمياه إلى جانب دعم التنمية الريفية والحضرية في عدة دول أوروبية؛ لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية التي تفرضها الحرب في أوكرانيا.



وقال رئيس بنك الاستثمار الأوروبي فيرنر هوير- في بيان، اليوم: "وافق مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي على 791 مليون يورو من التمويل الجديد لتسريع الاستثمار في الطاقة المتجددة والصحة والمياه وتحسين الخدمات والفرص في المدن والمناطق الريفية في جميع أنحاء أوروبا".



ووافق مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي على 310 مليون يورو من التمويل الجديد لتوسيع توليد الطاقة المتجددة في دول البلطيق وتحسين توزيع المياه والأمن المائي لـ 2.5 مليون شخص في بلجيكا.



وسيؤدي دعم الاستثمار في المياه على نطاق واسع في والونيا إلى تحديث إمدادات مياه الشرب وتعزيز المرونة في مواجهة تغير المناخ، وتقليل استخدام الطاقة، وزيادة استخدام الطاقة المتجددة لإمدادات المياه ومعالجتها.



كما وافق بنك الاستثمار الأوروبي على تمويل الاستثمار لتحسين الخدمات والمرافق البلدية في بولندا، ودعم الاستثمار الزراعي في إسبانيا.



وسيؤدي دعم بنك الاستثمار الأوروبي للاستثمار الجديد في غرب بولندا إلى تحسين النقل الحضري، وتعزيز المدارس والمرافق الرياضية، وتقليل استخدام الطاقة.



وفي جنوب إسبانيا، سيدعم بنك الاستثمار الأوروبي الاستثمار لتحديث الزراعة وتحسين التنوع البيولوجي، واعتماد إدارة أفضل للمياه في 12 ألف مزرعة، وربط المناطق الريفية بالنطاق العريض عالي السرعة، وزيادة فرص الحصول على التمويل من قبل الشركات المحلية.



كذلك سيتم تحويل الرعاية الصحية العامة في غاليسيا شمال إسبانيا، من خلال دعم بنك الاستثمار الأوروبي لتحديث مستشفيين جامعيين في بونتيفيدرا وفيرول.. وسيمكن ذلك من تحسين العلاج وزيادة السعة وتقليل مخاطر العدوى في المستشفيات التي تقدم حاليًا الرعاية لألف مريض.



كما وافق بنك الاستثمار الأوروبي على دعم بناء خطوط اتصال الغواصات بين إسبانيا وفرنسا وإيطاليا، حيث ستؤدي خطوط الاتصال البالغة طولها 1122 كيلومترًا إلى زيادة الاتصال عالي السعة وزمن الانتقال المنخفض، فضلاً عن تحسين الاتصالات بأمريكا اللاتينية وإفريقيا والشرق الأوسط.



ويأتي هذا التمويل بضمان من مبادرة "InvestEU" التي تعزز دعم مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي للاستثمار ذي الأولوية، حيث أكد رئيس البنك هوير أن مبادرة "InvestEU" الجديدة دخلت حيز التنفيذ بعد موافقة لجنة الاستثمار في الاتحاد الأوروبي على ضمان تمويل بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 1.9 مليار يورو في الأول من أبريل.



وسيعمل هذا على دعم زيادة دعم بنك الاستثمار الأوروبي للبنية التحتية المستدامة، والاستثمار الاجتماعي والمهاري، بما في ذلك الطاقة النظيفة، والتعليم، وتحسين اتصالات الإنترنت والبنية التحتية للمياه والصرف الصحي.



وسيدعم التمويل بضمان الاتحاد الأوروبي الاستثمارات عبر دول الاتحاد، بما في ذلك فنلندا واليونان وأيرلندا وإيطاليا وبولندا والبرتغال وإسبانيا.



ويوفر برنامج "InvestEU" للاتحاد الأوروبي تمويلًا حاسمًا طويل الأجل لدعم التعافي المستدام، مما يساعد على تعبئة الاستثمارات الخاصة لأولويات سياسة الاتحاد الأوروبي؛ مثل الصفقة الخضراء الأوروبية والتحول الرقمي.



من ناحية أخرى، أكد رئيس بنك الاستثمار الأوروبي فيرنر هوير، خلال اجتماع مجلس الإدارة، أن الحزمة البالغة قيمتها 668 مليون يورو من الاستجابة العاجلة للتضامن مع أوكرانيا التي قدمها بنك الاستثمار الأوروبي، تم صرفها بالكامل.



وقال البنك- في بيانه: إن "روسيا تشن حربا غير شرعية وعديمة الرحمة في أوكرانيا، مع ارتكاب فظائع ضد المدنيين الأبرياء، لا يمكننا أن نسمح لأنفسنا بأن يصابنا بالشلل بسبب الرعب، لكن يجب أن نواصل العمل بلا كلل لتقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا والدول المجاورة لها التي ترحب بملايين اللاجئين".



من جهته، قال رئيس بنك الاستثمار الأوروبي فيرنر هوير: "قدمنا بالفعل 668 مليون يورو لأوكرانيا، وسيتبع ذلك المزيد".