الجمعة 08 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المفوضية العليا لشئون اللاجئين تضاعف مساعداتها داخل أوكرانيا والمنطقة

اللاجئين الأوكرانيين
اللاجئين الأوكرانيين

قال المتحدث باسم المفوضية العليا لشئون اللاجئين، ماثيو سالتمارش، أنه مع استمرار فرار الأوكرانيين بسبب الحرب الدائرة، حيث فر أكثر من 4.2 مليون شخص إلى خارج البلاد ونزح 7.1 مليون آخرين داخليًا، تعمل المفوضية عن كثب مع السلطات المحلية في أوكرانيا لزيادة قدرة الاستقبال، حيث يتم توزيع المزيد من مواد الإغاثة الأساسية على مراكز الاستقبال والجماعات التي أنشأتها السلطات المحلية لتوسيع قدرتها على استقبال المزيد من النازحين، كما يعمل فريق المنظمة أيضًا مع السلطات في مواقع مختلفة لتحديد المباني التي تحتاج إلى تجديد لتكون بمثابة استقبال أو مراكز جماعية.
وأضاف المتحدث - في مؤتمر صحفي بجنيف اليوم الجمعة - أن تقديم المساعدات لا يزال يمثل تحديًا في الأجزاء التي تشهد قتالاً نشطًا في البلاد، لافتًا إلى أن المفوضية تواصل السعي للوصول إلى المناطق المتضررة بشدة مثل ماريوبول وخيرسون بالمساعدة المنقذة للحياة كجزء من القوافل الإنسانية المشتركة بين الوكالات، حيث ساهمت في أربع قوافل من هذا القبيل بموجب نظام الاخطار الإنساني اثنتان إلى سومي وواحدة إلى خاركيف وواحدة إلى سفيرودونيتسك.

وأشار إلى أن اللاجئين الأوكرانيين إلى بولندا يستطيعون الحصول على رقم هوية الدولة البولندية، ولفت إلى أنه تم تسجيل أكثر من 700 ألف لاجئ أوكراني لدى السلطات منهم 94% من النساء والأطفال مما سمح لهم بالحصول على الدعم الصحي والاجتماعي.

وقال سالتمارش إن المفوضية والتي كانت قد أطلقت الخطة الإقليمية الأولية للاستجابة للاجئين في 1 مارس والتي طالبت بتوفير تمويل يبلغ 550.6 مليون دولار تقوم بالتنسيق، حيث تعمل الفرق المشتركة بين الوكالات على تطوير خطة إعادة تأهيل تعليمية كاملة تعكس الاحتياجات الحالية وحيث ستغطى خطة الاستجابة السريعة المنقحة 10 أشهر (مارس - ديسمبر 2022) ويتوقع أن تجمع 110 شركاء بما في ذلك أكثر من 50 منظمة غير حكومية محلية ومنظمات دينية وأوساط أكاديمية.

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