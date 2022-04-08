الجمعة 08 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش الأوكرانى: روسيا أكملت انسحابها من منطقة سومى شمالى البلاد

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

 قالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني، اليوم الجمعة، إن القوات الروسية أكملت انسحابها من منطقة سومي شمال أوكرانيا في ظل استمرار حشد القوات شرقي البلاد.


ونقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم عن بيان لهيئة الأركان العامة الأوكرانية جاء فيه أن الروس "سحبوا قواتهم بالكامل من منطقة سومي إلى روسيا الاتحادية".


وأضافت قناة "سي إن إن"، أن الجيش الروسي أعلن في وقت سابق اليوم عن انسحابه من شمال أوكرانيا وحول كييف لتركيز الجهود في منطقة دونباس الشرقية.

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