الكبير أوي 6 الحلقة 7| صورة مسربة تكشف هوية «الرجل المقنع» في لعبة السبيط

ظهر مرشد لعبة السبيط في الحلقة السابعة من الكبير أوي الجزء السادس، إذ يعد مسئولا عن قواعد اللعبة ويحدد نوع التحديات ومن الخاسر ومن الكاذب.

وبدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تخمين الشخصية الأصلية التي تلعب دور «المقنع»، ورجح الكثيرون أن صاحب الشخصية هو «حزلقوم» لحبه للمقالب، أو جوني واقتباسه اللعبة من قواعد لعبة الحبار المشهورة في المسلسل الكوري الشهير "squid game" .

ويعد الأقرب إلى الصواب "حزلقوم"، نظرًا لحركات جسمه أثناء المشي والكلام، ولنشر الفنان محمد سلام "هدرس" صورة تجمعه مع الفنان هشام إسماعيل "فزاع" صورة من كواليس العمل على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وكانت تظهر حزلقوم بقصة شعره الشهيرة وهو يرتدي زي المقنع.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6

يعرض بشكل حصري على شبكة قنوات «ON E»، بعد أذان المغرب مباشرة في تمام الساعة 6:20 مساءً، وتتم إعادة الحلقة في تمام الساعة 1:50 صباحا وذلك للمرة الأولى بعد العرض الأول، في حين يتم إعادتها للمرة الثانية في تمام الساعة 2 ظهرا من مساء اليوم التالي.

مسلسل "الكبير أوى" من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر إخراج أحمد الجندي.