الجمعة 08 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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منوعات

صلاح يكشف تطورات تجديده عقده مع ليفربول: «الناس لا تعرف الكثير»

جريدة الدستور

كشف قائد المنتخب المصري، ونجم فريق ليفربول الإنجليزي، عن آخر تطورات تجديد عقده مع إدارة الريدز.

قال صلاح، في تصريحات قبل مباراة مانشستر سيتي في البريميرليج: "مطالبي ليست مبالغا فيها، لكن ما يمكنني أن أقوله هو أنه تُوجد أشياء كثيرة لا يعرف الناس عنها شيئا".

وأضاف: "لا يمكنني أن أكون أنانيًا الآن، أتحدث عن موقفي فقط، نحن في أهم فترة للفريق، لذا يجب فقط أن أتحدث عن الفريق، التركيز على ما هو قادم مع الفريق، وهذا هو الأمر الأكثر أهمية".

وأوضح: "هل أنا واثق من تجديد عقدي أو عدمه؟ لا يمكنني أن أقول نعم ولا يمكنني أن أقول لا، قلت في عدة مرات ما أرغب به، لكنني لا يمكنني الخوض بعمق في تفاصيل العقد.. لا يمكنني أن أتصدر الأخبار بالحديث عن عقدي، أركز فقط مع الفريق".

وأضاف: "هذا الأمر الأهم بالنسبة لي، أن أكون مركزًا على الفوز بالألقاب وأنا أعطي كل ما لدي للنادي".

وينتهي عقد المهاجم مع ناديه في صيف العام 2023 وتشير التقارير الى أن صلاح يطالب ليفربول براتب يجعله الاعلى أجرًا في الدوري الممتاز.

سجل صلاح هدفًا واحدًا في آخر ثماني مباريات مع ناديه، إلا أن في رصيده 28 هدفًا في جميع المسابقات هذا الموسم مع ليفربول.

ويسعى ليفربول للرباعية هذا الموسم بعد أن أحرز لقب كأس الرابطة ووضع قدمًا في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه 3-1 في ذهاب الدور ربع النهائي على بنفيكا في البرتغال الثلاثاء، كما يخوض السبت المقبل ضد سيتي أيضًا نضف نهائي الكأس على ملعب ويمبلي.

ويستعد ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي، الأحد المقبل، في قمة الجولة 32 لبطولة الدوري الإنجليزي.

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صلاح يكشف تطورات تجديده عقده مع ليفربول: «الناس لا تعرف الكثير»

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