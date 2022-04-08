الجمعة 08 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق في كشك كهرباء بجوار مسجد اليماني بالمحلة

حريق
حريق

سيطرت الحماية المدنية على حريق اندلع في كشك كهرباء ملاصق لمسجد اليماني بمنطقة الوراقة أول المحلة بمحافظة الغربية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم ثالث المحلة بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق في كشك كهرباء ملاصق لمسجد اليمانى بمنطقة الوراقة التابعة لحي أول المحلة.

انتقلت سيارة مطافئ لمكان البلاغ، وتم إخماد النيران، وتبين أن الحريق بسبب زيادة الأحمال، وانتقل مسئولى حى أول المحلة تحت إشراف علاء النمر رئيس الحى وفريق الصيانة بشركة الكهرباء، وتجرى عمليات الصيانة والإصلاح بالكشك.

الحماية المدنية كشك كهرباء محافظة الغربية الإجراءات القانونية

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