اقتصاد مصر تحت حكم الإخوان.. تجربة فاشلة يجب ألا تتكرر

يذكرنى مسلسل «الاختيار ٣» بالوضع الاقتصادى المصرى إبان حكم جماعة الإخوان المسلمين، يوثق هذا الجزء من ملحمة الاختيار مرحلة سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية كادت تأخذ مصر إلى الهاوية.

حكمت جماعة الإخوان مصر منذ ٣٠ يونيو ٢٠١٢ حتى ٣ يوليو ٢٠١٣، وبدأ مرسى مع بداية توليه الحكم بإطلاق حملة «١٠٠ يوم» لحل المشاكل الرئيسية التى كانت تواجه المواطن المصرى، من نقص للوقود- أتذكر هنا أننى كنت أنتظر بالساعات للحصول على وقود للسيارة- وأزمة رغيف الخبز، فضلًا عن الانقطاع الكهربائى المستمر لساعات، والأمن والاستقرار، ولم تنجح الحملة فى تحقيق تقدم فى أى ملف، بل ازداد الوضع سوءًا، وظل الأمر على هذا المنوال حتى فاض بالناس الكيل.. شهدت مصر فى فترة حكم الإخوان فشلًا وتدهورًا اقتصاديًا كبيرًا، فتكلفت مصر فى المتوسط ٣٥ مليار جنيه، أى بمعدل ٢.٥ مليار جنيه فى الشهر تقريبًا.

وهذا الإنفاق الكبير لا تقابله عوائد، بمعنى آخر أن العوائد تكاد تصل إلى الصفر، وهو بالطبع ما ينعكس بالسلب على المؤشرات الاقتصادية، فتراجعت معدلات النمو إلى ٢٪ بعد أن كانت ٥.١٪ عام ٢٠١٠، فالتراجع هنا إلى أكثر من النصف، وإن كانت ثمار هذا النمو تذهب إلى الدائرة الضيقة المتحالفة من رجال أعمال وسياسيين، والتى مثلها الحزب الحاكم الوطنى، ولا تظهر آثار هذا النمو فى التفاصيل اليومية لعموم المواطنين.

كانت جماعة الإخوان تهدف إلى تحقيق غاية واحدة سمتها «استراتيجية التمكين» التى تعنى الانتشار والسيطرة على كل مفاصل الدولة ومؤسساتها من القاع إلى القمة، ومن ثم لم تكن الجماعة تمتلك رؤية اقتصادية جادة وقادرة على الإنتاج والنمو على أى مدى، سواء القريب أو البعيد، بل حدث عكس هذا، وتم التعامل مع الدولة المصرية وكأنها غنيمة حرب تستخدم فى الإنفاق على الجماعة وكوادرها ومؤسساتها، وعلى هذا النحو وصل عجز الميزانية إلى ٢٥٠ مليار دولار، بعد أن كان العجز قد بلغ ١٦٧ مليار دولار فى العام السابق لتولى مرسى.

هذه الأرقام تعكس بوضوح الاختلال الكبير بين النفقات والإيرادات، وفى هذا السياق قامت الحكومة المصرية، بقيادة هشام قنديل، بالاستدانة محليًا عن طريق طرح أذون خزانة، فضلًا عن الحصول على قروض ومساعدات من بعض الدول الإقليمية تجاوزت قيمتها ١٠ مليارات دولار، ما أدى إلى ارتفاع الدين العام.. لا أحد يعلم إلى أين كانت تذهب هذه الأموال الضخمة، لا سيما أن هذه المرحلة لم تشهد مشاريع إنتاجية ولا خدمية.

وكان من المتوقع أنه فى حال استمرار سيطرة الجماعة على الحكم فإن مصر ستنتقل من أزمة اقتصادية إلى مقدمات إفلاس مُعلنة، دون أن تجد من ينقذها، فالمؤسسات الدولية كان من الصعب أن تقدم قروضًا ودعمًا لدولة تراجع تصنيفها الائتمانى فى أقل من عام أربع مرات ووصل مستوى التصنيف إلى «ccc+».

وكان هذا الوضع حينها يقترب من الانهيار الاقتصادى لليونان، وهو ما أدى إلى عدم قدرتها على سداد ديونها الخارجية، ما جعل مصر فى وضعية تماثل اليونان، وقلل من فرص الحصول على قروض خارجية بفوائد مناسبة، وبالفعل رفض صندوق النقد الدولى إقراض مصر ٤.٨ مليار دولار لسد جزء من الفجوة التمويلية التى تزيد على ١٨ مليار دولار، ورفضت أيضًا دول البريكس- وهى دول صاحبة أسرع نمو اقتصادى بالعالم مثل الصين والهند- تقديم أى مساعدات لمصر، وعلى رأس هذه الدول الصين وروسيا.

شهدت أيضًا مصر ارتفاعًا كبيرًا فى معدلات التضخم نتيجة هشاشة الاقتصاد الداخلى، وصلت إلى ١١٪ تقريبًا، بالإضافة إلى ذلك تراجعت الاستثمارات الأجنبية بشكل كبير، فبعدما وصلت الاستثمارات الأجنبية والعربية إلى ١٣.٥ مليار دولار خلال عام ٢٠٠٩، انخفضت إلى مليارى دولار فقط عام ٢٠١٢ بعد تولى جماعة الإخوان الحكم، ثم انخفضت خلال عام ٢٠١٣ لأقل من مليار دولار.

كما تراجعت حركة السياحة بسبب خوف السياح من القدوم إلى مصر فى ظل حكم جماعة متشددة دينيًا وترفع شعارات معادية لثقافتهم، وهو ما انعكس مباشرة فى تراجع روافد النقد الأجنبى، الذى تعرض لهزة كبيرة وشهد تراجعًا ملحوظًا وصل إلى ١٣.٥ مليار دولار.

كان هذا يعنى نقص العملة الأجنبية واختفاءها من السوق الرسمية والعجز عن دفع أثمان الكثير من الاحتياجات الضرورية مثل الوقود.

لم يقف الأمر عند هذا الحد من التخبط الشديد والفوضى العارمة فى إدارة اقتصاد البلاد، بل وصل إلى أن جميع المؤشرات المالية انحدرت إلى أدنى مستوى لها، فيما كانت مؤشرات الفشل فى أوج صعودها، وجميعنا يتذكر عندما اقترحت الجماعة التعامل بالصكوك الإسلامية، والتى كانت مجرد حلقة فى سلسلة تؤدى إلى أسلمة الاقتصاد، وكان ذلك على المديين المتوسط والبعيد يحدث مشاكل وأزمات أكبر فى علاقات مصر الاقتصادية والسياسية مع العالم الخارجى.

فالسوق العالمية تدار بمنطق اقتصادى براجماتى لا بمنطق أيديولوجى، حتى لو تأثرت هذه السوق بما يجرى فى عالم السياسة من حروب وصراعات، لم تكن جماعة الإخوان تملك خطة طويلة المدى للتعامل مع إشكاليات الاقتصاد المصرى ولا كيفية التعامل مع عالم سريع التغير، بل بضعة أفكار ساذجة وأولية تصل إلى حد الوهم عن دولة الخلافة التى ترى مصر مجرد بلد صغير فى مساحة شاسعة من الإثنيات والقوميات المختلفة والتى يوحدها فقط الدين.