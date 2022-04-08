«حياة كريمة» تُيسر زواج 100 فتاة من الأكثر احتياجًا بقنا.. ومستفيدات: «فرحوا قلوبنا»

معاناة كبيرة تعيشها العديد من الفتيات المقبلات على الزواج فى القرى الفقيرة والأكثر احتياجًا، تتمثل فى عدم قدرتهن على توفير أجهزة ومستلزمات عش الزوجية، على ضوء الارتفاع الكبير فى أسعارها، وهى الأزمة التى انتبه مسئولو المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ، إليها إذ رصدت الفرق الميدانية التابعة لها معاناة الأهالى فى شراء «جِهاز» بناتهم، وبدأت فى حصرهم ضمن قوائم محددة لمساعدتهم.

دشنت «حياة كريمة» فى قنا مبادرة لتيسير زواج ١٠٠ فتاة وتلبية احتياجاتهن كلها، من أجل تخفيف العبء عن كاهل أسرهن، فى ظل ارتفاع تكاليف هذه الاحتياجات، وهو ما تستعرضه «الدستور» مع مستفيدات من المبادرة فيما يلى.

سميرة عبدالكريم: وفرت لى جميع الأجهزة الكهربائية

قالت سميرة عبدالكريم، ٣٠ عامًا، من سكان إحدى قرى قنا، إنها عاشت مأساة فى مسألة الزواج، وصلت إلى حد فسخ ٥ خِطبات، بسبب تردى أوضاع أسرتها المادية والمعيشية، وعدم قدرتها على تجهيز نفسها.

وأضافت، أنها لا تستطيع نسيان هذه الأيام الصعبة، خاصة عندما فسخت خِطبتها الأولى، بسبب عدم تمكن أهلها من شراء الأجهزة الكهربائية، لأن ثمنها كان مرتفعًا للغاية، ويفوق قدرتهم الاقتصادية، فقرر أهل خطيبها فسخ الخِطبة، وأخبروا كل سكان المنطقة أن السبب فى ذلك هو عدم قدرة أهلها على شراء احتياجاتها.

وواصلت: «استمرت المأساة، وكلما تقدم لى عريس أخبره الأهالى بأن أسرتى لا تستطيع شراء احتياجاتى، ما تسبب لى فى مشكلات عديدة، كان آخرها الدخول فى نزاع كبير مع أهل خطيبى الحالى من أجل إتمام الزواج».

لكن عندما زارت فرق البحث الميدانى التابعة لمبادرة «حياة كريمة» منزل والدها، أخبرتهم «سميرة» عن المحنة التى عاشتها خلال الفترة الماضية، وحديث الجيران عنها، ووصفهم إياها بـ«العانس».

وقالت «سميرة» إن فرق البحث استمعت لشكواها، وأخبروها بأنهم سيحلون لها الأزمة، وبعد فترة تواصل معها أفراد المبادرة، وأخبروها أن حلمها سيتحقق، وأن زواجها سيكون قريبًا جدًا، لأنه تم توفير جميع احتياجاتها.

وأضافت: «فوجئت بسيارة محملة بكل الأجهزة الكهربائية تقف أمام منزلى، وعليها بعض الشباب المتطوعين فى مبادرة (حياة كريمة)، الذين غنوا لى، وسط زغاريد من كل سكان القرية».

ووجهت الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى والقائمين على المبادرة، الرئاسية، لجهودهم العظيمة فى تغيير شكل القرى، وتحسين الأوضاع المادية والمعيشية والتعليمية والثقافية والصحية لأهلها.

هدى خالد: ساعدتنى بعد 7 سنوات خطوبة

قالت هدى خالد، ٢٨ عامًا، من إحدى قرى مركز فرشوط، إنها عانت كثيرًا بعد خِطبتها لأحد زملائها فى الجامعة، منذ ٧ سنوات، لكن حالت الظروف المادية دون إتمام الزواج، خاصة مع ارتفاع تكاليف جهاز العروس، إلى أن جاءت «حياة كريمة» إلى قريتها.

وأضافت «هدى»: «فسخت خِطبتى عدة مرات بسبب عدم قدرة والدى على توفير جهازى، ما تسبب فى مشكلات كثيرة، وفى إحدى المرات أثناء عودتى من زيارة إحدى قريباتى، التقيت إحدى الفرق الميدانية التابعة لمبادرة (حياة كريمة)، وتحدثت لواحد منهم وسط دموعى عن مشكلتى ومعاناتى وظروف خِطبتى التى استمرت لأكثر من ٧ سنوات، لكنه هدأنى وأخذ بياناتى وأخبرنى أن فريق المبادرة سيزورنا فى منزلى ضمن جولات الزيارات المنزلية».

وواصلت: «بعد مرور يومين، وجدت فريق البحث الميدانى لـ(حياة كريمة) يزورنا فى المنزل، وطلب منى بيانًا بكل ما ينقصنى، حتى أستطيع الزواج فى أسرع وقت ممكن، فأخبرتهم بما أريده على وجه التحديد».

وأكملت: «بعد نحو أسبوع اتصل بنا واحد من شباب المبادرة الرئاسية، وأخبرنى بأنه تمت الاستجابة لطلباتى، وأننى سأكون بين أول ١٠٠ فتاة ستساعدهن المبادرة على الزواج فى المحافظة».

توجهت بالشكر للرئيس السيسى على جهوده الدائمة لحل مشكلات المواطنين، ورفع المعاناة عن أهالى القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا، معتبرة أن أعضاء «حياة كريمة» أصبحوا اليد الحانية على أكتاف الأهالى، الذين طالما حلموا بحياة ومستقبل أفضل لأبنائهم، مختتمة: «فرحوا قلوبنا.. ربنا يفرحهم».