الجمعة 08 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غداً.. محاكمة المتهمة بابتزاز المواطنين وتهديدهم بالقتل وإيذاء أسرتهم

متهمة
متهمة

تنظر محكمة الجنايات، غدًا السبت، محاكمة حاصلة على ليسانس آداب قسم لغة انجليزية  لقيامها بابتزاز عدد من المواطنين، عبر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي مقابل التحصل على مبالغ نقدية، وتهديد مهندس بالقتل وإيذاء أسرته.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار بهلول عبد الدايم حميدة، وعضوية المستشار محمد أحمد البهنساوى، والمستشار شريف مصطفى زاهر، والمستشار محمد أمل محمد سليمان، وأمانة سر طه شعبان عاشور ومحمد مصطفى رمزى وذلك في القضية رقم رقم 675 لسنة 2022 جنايات والمقيدة برقم 23 لسنة 2022 كلي جنوب.

كان المحامي العام الأول للنيابة أحال المتهمة"علياء.ع.م.غ"، 36عامًا حاصلة على ليسانس أداب قسم لغة انجليزية للمحاكمة الجنائية لأنها هددت المجني علية "محمد أحمد عبد العاطي محمد يونس"عن طريق مراسلات عبر مواقع التواصل الإجتماعي"فيس بوك" وإحدى وسائل تقنية المعلومات" واتس آب" بإيذاءه وإيذاء زوجته وذويه وقتلهما وكان هذا التهديد مصحوبًا بطلب الحصول علي مبلغ نقدي.

وكشفت التحقيقات شروع المتهمة في الحصول بالتهديد على المبلغ النقدي المبين قدرًا بالأوراق والمملوك للمجني عليه إلا أنه قد خاب أثر جريمتها لسبب لا دخل لإرادتها به وهو إمساك المجني عليه عن الانصياع لطلبها.

ووجهت النيابة للمتهمة قيامها بقذف المجني علية بأن أرسلت بكثافة رسائل عن طريق إحدي مواقع وتطبيقات وسائل الإتصالات محل الاتهام الأول تضمن فحواها العبارات المبينة بالأوراق والتي تمثل خدشًا لسمعته وشرفه وعائلته وطعنًا في عرضة وذلك بإسناد أمور لو كانت صادقة لأوجبت عقابة بالعقوبات المقررة بذلك قانونًا ولا أوجبت احتقاره لدى أهل وطنه.

كما وجهت النيابة العامة تهمة قذف نجل المجني عليه الأول "حمزة" بأن أرسلت بكثافة رسائل عبر تطبيق "فيس بوك -واتس آب" الي المجني عليه الأول تضمن فحواها العبارات المبينة بالأوراق والتي تمثل خدشًا لشرفه وطعنًا في عرضه وأدلى المجني عليه الأول بأقواله أمام النيابة العامة بقيام المتهمة بسبه وقذفه ونجلة الطفل بعبارات بذيئة تخدش الحياء وتسيئ لسمعته وشرفه وسمعة عائلته.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمة أرسلت له تهديدات بإلحاق الأذى به وذويه وتحرير قضايا ضده وتهديده بقتل أولاده وإلحاق الأذى بزوجته في حال عدم الانصياع لها بإرسال مبالغ نقدية لها لكف أذاها وتهديدها له.

محكمة الجنايات محاكمة عدد من المواطنين مهندس ليسانس أداب قسم لغة انجليزية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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