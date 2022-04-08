الجمعة 08 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

غياب طاهر وفتحي.. قائمة الأهلي لمواجهة المصري في الدوري

جريدة الدستور

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التي تسافر اليوم إلى الإسكندرية للدخول بمعسكر مغلق استعدادا لخوض مباراة المصري غدا السبت في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.


وضمت قائمة الفريق ٢١ لاعبا وجاءت على النحو التالي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود متولي وياسر إبراهيم وحسام حسن وأيمن أشرف ومحمد شريف وحسين الشحات واليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي افشة وعلي معلول وبيرسي تاو ومحمد عبدالمنعم وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني وأحمد عبدالقادر وزياد طارق ومحمد فخري ومحمد أشرف بكري. 
ويدخل الأهلي مباراة المصري غدا وهو يتصدر قمة جدول مسابقة  الدوري الممتاز برصيد 31 نقطة ويسعى لتحقيق الفوز ومواصلة مسيرة الانتصارات في مشوار استعادة لقب الدوري الممتاز.
وكان الأهلي قد حقق الفوز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف، في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية عشرة لبطولة الدوري الممتاز والتي أقيمت مساء الاربعاء الماضي على استاد الأهلي we السلام.‏

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