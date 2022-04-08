الحماية المدنية: إصابة عاملين فى حريق داخل مزرعة دواجن بكفر شكر

أصيب عاملان باختناق إثر حريق شب فى عنبر دواجن مكون من طابق واحد بكفر شكر فى القليوبية، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على النيران وإخماد الحريق وإخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة له وجرى نقل المصابين لمستشفى كفر شكر وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارًا من العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية يفيد نشوب حريق بعنبر دواجن بقرية أسنيت دائرة مركز شرطة كفر شكر.

وجرى انتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية لمكان الحريق وتم الدفع بسيارتي إطفاء لإخماد الحريق، وتبين نشوب الحريق بعنبر دواجن من طابق واحد، وأسفر الحريق عن اختناق عاملين، وجرى نقلهم لمستشفى كفر شكر المركزي، وجارٍ عمليات الإطفاء وتولت النيابة التحقيق.