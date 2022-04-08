«الرياضة» ترعى مبادرة مستقبل مصر لتعليم الذكاء الاصطناعي والبرمجة

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، عن أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قرر تعميم ورعاية مبادرة مستقبل مصر لتعليم الأطفال الذكاء الاصطناعي والبرمجة التي ينظمها أعضاء برلمان شباب الإسكندرية على جميع محافظات الإسكندرية.

ومن المقرر أن يكلف الوزير، الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، بالتنسيق مع أصحاب المبادرة لإعداد آليات تنفيذها وتعميمها وإعداد مقرات لها في جميع المحافظات.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف مديرة مديرية الشباب والرياضة إن ذلك يأتي في إطار الاهتمام الذي توليه وزارة الشباب والرياضة ممثله في مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية بالشباب والحرص على خروج جميع أفكارهم البناءه إلى النور حتى يستفيد منها المجتمع بأثره.

وأوضحت أن مبادرة فريق PES تعتبر مبادرة مستقبل مصر لتعليم الأطفال الذكاء الاصطناعي والبرمجة هي من أولى المبادرات المصرية التي تهدف إلى تعليم الأطفال الذكاء الاصطناعي والبرمجة بالإضافة إلى أساسيات الحاسب وذلك بشكل مبسط وتم تنفيدها تحت رعاية مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتوره صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضه من قِبل فريق مصرى متخصص فى الذكاء الإصطناعى وتكنولوجيا المعلومات.

وأضافت أن هذه المبادرة حققت نجاحًا كبيرًا، حيث تخرج منها 150 طفلاً في المرحلة العمرية من 9 سنوات وحتى 15 سنة، وذلك في أقل من 3 أشهر، كما تقدم العديد من الخريجين للاشتراك في العديد من المسابقات المصرية والعالمية وفوزهم بجوائز وميداليات تحت الإشراف والدعم الكامل من المديرية.