الجمعة 08 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بوريل: الاتحاد الأوروبي يعيد سفيره لدى أوكرانيا إلى العاصمة كييف

جوزيب بوريل
جوزيب بوريل

أعلن الممثل الأعلى للسياسات الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي أعاد سفيره لدى أوكرانيا إلى العاصمة كييف، وذلك في خطوة تؤكد تحسن الوضع الأمني ​​هناك.

وقال بوريل - حسبما ذكرت قناة "يورو نيوز" الأوروبية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - "إن عودة السفير ستساعد في ضمان أن يعمل الاتحاد الأوروبي وحكومة أوكرانيا معا بشكل مباشر وعن كثب".. واصفا الأمر بأنه "مثير للإعجاب"، حيث أن الحكومة الأوكرانية كانت تعمل بكامل طاقتها في ظل الظروف الصعبة للغاية.

وتأتي تصريحات بوريل خلال زيارته إلى كييف مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين من أجل إجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

الممثل الأعلى للسياسات الخارجية جوزيب بوريل كييف

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإعلان الدستورى.. لقمة السيطرة التى وقفت فى «زور» الإخوان

الأكثر قراءة

متى أذان المغرب اليوم فى جميع محافظات مصر 8/4/2022؟

أول فيديو للحظة القبض على المتهم بقتل كاهن الإسكندرية

الكنيسة القبطية تعلن رحيل راعى الإسكندرية وتكشف الكواليس

أبريل 2022.. رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي غاز مصر بتروتريد

«عامل دوشة».. سائق يطلق النار على طفل فى عين شمس

شديد الحرارة على الصعيد.. «الأرصاد» تكشف طقس السبت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

أهداف الأهلى المئوية (3)

محمد عبدالعزيز

مراكز التدريب (اللا) مهنى

حسين دعسة

ثلاث لوحات قبل انتحار بوتين.. وطغاة الحرب

د هند جاد

قصتك.. غير المحكية

محمد المعتصم

المرأة الكهربائية المثيرة.. للضحك

د. محمد عفيفي

22 يوليو فى تاريخ مصر!

د. بهي الدين مرسي

ما لا يعرفه آدم عن حواء

أحمد المريخي

محمد عبدالمنعم زهران: أنا فى أول طريق لا نهاية له

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

بينيت يسمح لقوات الأمن بـ«حرية التحرك» بعد حادث تل أبيب

بعد مطاردة استمرت ساعات: الشاباك يعلن مقتل مُنفذ هجوم تل أبيب

تحركات إسرائيل للبحث عن منفذ «حادث ديزنجوف»