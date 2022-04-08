أوكرانيا: ارتفاع حصيلة القتلى في حادثة الهجوم على محطة قطارات إلى 50 شخصا

أعلن بافلو كيريلينكو حاكم إقليم دونيتسك أوبلاست الأوكراني، ارتفاع عدد القتلى في حادثة الهجوم الصاروخي على محطة قطارات كراماتورسك شرقي البلاد إلى 50 قتيلا، بينهم خمسة أطفال.

وألقت أوكرانيا باللوم على القوات الروسية في الهجوم الذي يعتقد أنه شهد استخدام صاروخ واحد على الأقل من طراز توشكا-يو. ونفت موسكو تورطها، مؤكدة أن جيشها لا يستخدم صواريخ من هذا النوع.

وزعم الانفصاليون الموالون لروسيا في دونباس أن القوات الأوكرانية هي التي أطلقت القذيفة.

وتقع كراماتورسك في الجزء الذي يشهد معارك من منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، وهو الجزء الذي تسيطر عليه كييف، ويطالب انفصاليون موالون لروسيا بالسيادة على المنطقة الإدارية بأكملها، ويحاول سكان المدينة مغادرتها خوفا من التعرض للهجوم.

كما أعلن الانفصاليون أن عملية إجلاء تُجرى للتو في كراماتورسك لنقل المواطنين إلى أماكن آمنة.

وكانت القيادة الأوكرانية قد دعت في السابق المواطنين في شرق البلاد إلى الوصول إلى أماكن آمنة ومغادرة المنطقة في اتجاه الغرب إذا أمكن ذلك، وكانت روسيا قد أعلنت أنها ستركز هجماتها على المنطقة.