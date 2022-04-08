رئيسة المفوضية الأوروبية تدين الهجوم على محطة قطارات في أوكرانيا

أدانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الجمعة، الهجوم الصاروخي على محطة للسكك الحديدية في منطقة "كراماتورسك" الواقعة شرقي أوكرانيا.

وقالت دير لاين - حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية - إن "الهجوم الصاروخي صباح اليوم على محطة قطارات تستخدم لإجلاء المدنيين في أوكرانيا هو هجوم خسيس.. لقد شعرت بالفزع للخسائر في الأرواح وسأقدم التعازي للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشكل شخصي".

كما أدانت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، اليوم الجمعة، الهجوم الصاروخي على محطة للسكك الحديدية في منطقة "كراماتورسك" الواقعة شرقي أوكرانيا.

وكتبت تراس - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) نقلتها قناة "سي إن إن" الأمريكية - "استهداف المدنيين يعد جريمة حرب.. سنحاسب روسيا والرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وفي السياق ذاته، أدان وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الهجوم الصاروخي على محطة للسكك الحديدية في منطقة "كراماتورسك" الواقعة شرقي البلاد.

وكتب كوليبا - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) نقلتها قناة "يورو نيوز" الأوروبية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - "الروس يعرفون أن محطة القطارات في كراماتورسك كانت ممتلئة بالمدنيين الذين ينتظرون الإجلاء.. ومع ذلك قاموا بضربها بصاروخ باليستي؛ مما أسفر عن مقتل 30 شخصا على الأقل وإصابة 100 آخرين على الأقل".. مضيفا "هذه تعد مذبحة متعمدة.. سنقدم كل مجرم حرب إلى العدالة".

كما أعرب وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لو مير عن صدمته إزاء الهجوم الصاروخي على محطة للسكك الحديدية في منطقة "كراماتورسك" الواقعة شرقي أوكرانيا، واصفا إياه بـ"المذبحة".

وقال لو مير - في تصريح خاص لقناة "سي إن إن" الأمريكية - إنه يجب التعرف على الأشخاص المنفذين لهذا الهجوم وتقديمهم للعدالة.. مضيفا أنه تم بالفعل إقرار عقوبات قوية للغاية ضد روسيا على المستوى الأوروبي، وهي الأقوى التي يتم إقرارها منذ إنشاء الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنهم فرضوا حظرا على بعض المنتجات الروسية.

وأشار إلى أنه تم بالفعل اتخاذ قرارات قوية للغاية، موضحا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد أنهم على استعداد لاتخاذ قرار بفرض حظر على واردات الفحم والنفط.

وأكد لو مير أنه تم تقديم 2ر1 مليار يورو كدعم مالي لأوكرانيا، كما تم الموافقة على تقديم معدات عسكرية للحكومة الأوكرانية.