الجمعة 08 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

جونسون: نعمل على استهداف مفاصل الاقتصاد الروسي لشل الآلة الحربية

جونسون
جونسون

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة، ستحاسب روسيا على جميع جرائمها في أوكرانيا، مؤكداً نعمل على استهداف مفاصل الاقتصاد الروسي لشل الآلة الحربية.  

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والمستشار الألماني اولاف شولتس. 

وأضاف جونسون، بوتين دفع أوروبا إلى تسليح نفسها جماعيا، كما سنرسل لأوكرانيا أنظمة دفاع جوية وصواريخ مضادة للدروع.  
فيما أكد جونسون، وفق المؤتمر الصحفي، عن إرسال مزيدا من العتاد الحربي ضمن مساعداتنا لأوكرانيا. 

ومن جانبه، قال المستشار الألماني، نعمل على التنسيق مع بريطانيا بشأن أوكرانيا، مشيراً سنفرض على روسيا كلفة اقتصادية باهظة بسبب حربها. 

فيما جدد المستشار الألماني، دعوة روسيا لوقف النار وفتح ممرات آمنة في أوكرانيا، كما سنواصل تسليح أوكرانيا للدفاع عن نفسها ضد روسيا.  
فيما أكد شولتس، عن مواصلة تسليح أوكرانيا للدفاع عن نفسها ضد روسيا ، محملاً بوتين مسؤولية جرائم الحرب في أوكرنيا.  
كما أشار شولتس، إلى أن حرب روسيا على أوكرانيا مدمرة وصور بوتشا مروعة وصادمة. 

وفي سياق متصل، أكدت السلطات الأوكرانية وفرق الإغاثة، الجمعة، أن ضربة صاروخية قتلت 50 شخصًا وأصابت حوالي 100 في محطة قطار كانت تُستخدم لإجلاء المدنيين في شرق أوكرانيا.

وقُتل 50 شخصا، بينهم 5 أطفال، الجمعة، في الهجوم الصاروخي الذي استهدف محطة القطارات في كراماتورسك بشرق أوكرانيا حيث كانت تجري عمليات إجلاء مدنيين، على ما أعلن حاكم المنطقة.

وكتب بافلو كيريلنكو على تطبيق تليغرام: "50 قتيلا بينهم خمسة أطفال. هذا هو عدد الضحايا لغاية الآن إثر الضربة التي شنتها قوات الاحتلال الروسية على محطة كراماتورسك" مشيرا إلى نقل 98 جريحا إلى المستشفى.

وقال المستشار الرئاسي الأوكراني إن محطة قطارات كراماتورسك استهدفت بصاروخ "إسكندر"، فيما نفت وزارة الدفاع الروسية القصف، مؤكدة أن الصاروخ المستخدم في قصف محطة القطارات تستخدمه أوكرانيا فقط.

كما أكدت الدفاع الروسية أن قواتها لم تقصف أي أهداف اليوم في كراماتورسك.

ومن جهته، قال رئيس السكك الحديدية الأوكرانية، ألكسندر كاميشين، على تطبيق "تليغرام"، إن الضربة وقعت اليوم في كراماتورسك، وهي مدينة في منطقة دونيتسك، بقصف صاروخي، فيما وقال حاكم المنطقة بافلو كيريلينكو إن آلاف الأشخاص كانوا في محطة القطار وقت الضربة، يستعدون للإجلاء إلى مناطق أكثر أمانًا، حيث تركز روسيا قواتها في شرق أوكرانيا.

الاقتصاد جراءئم أوكرانيا روسيا سنحاسب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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