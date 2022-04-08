الجمعة 08 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الدفع بـ8 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مزرعة دواجن بكفر شكر

حريق داخل مزرعة دواجن
حريق داخل مزرعة دواجن وورشة أخشاب بكفر شكر

نشب حريق هائل داخل مزرعة دواجن وورشة أخشاب بقرية أسنيت بكفر شكر على مساحة 1700 تقريبا دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم طه حسين رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر يفيد نشوب حريق هائل داخل مزرعة دواجن ملك أحمد س ، ع على مساحة 800 متر، وورشة أخشاب ملك ورثة شعبان . ج . أ على مساحة 900 متر بقرية أسنيت بالبر الشرقى دون خسائر فى الأرواح وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة.

انتقلت على الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة كفر شكر وأجهزة الأمن وقوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية بقيادة العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية وتم الدفع بـ 8 سيارات إطفاء و4 سيارات إسعاف ومعدات الوحدة المحلية بأسنيت للسيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة حفاظا على أرواح المواطنين.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الحماية المدنية محافظة القليوبية إطفاء حريق هائل مركز شرطة كفر شكر دون وقوع إصابات مجلس مدينة كفر شكر

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإعلان الدستورى.. لقمة السيطرة التى وقفت فى «زور» الإخوان

الأكثر قراءة

متى أذان المغرب اليوم فى جميع محافظات مصر 8/4/2022؟

أول فيديو للحظة القبض على المتهم بقتل كاهن الإسكندرية

الكنيسة القبطية تعلن رحيل راعى الإسكندرية وتكشف الكواليس

أبريل 2022.. رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي غاز مصر بتروتريد

«عامل دوشة».. سائق يطلق النار على طفل فى عين شمس

شديد الحرارة على الصعيد.. «الأرصاد» تكشف طقس السبت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

أهداف الأهلى المئوية (3)

محمد عبدالعزيز

مراكز التدريب (اللا) مهنى

حسين دعسة

ثلاث لوحات قبل انتحار بوتين.. وطغاة الحرب

د هند جاد

قصتك.. غير المحكية

محمد المعتصم

المرأة الكهربائية المثيرة.. للضحك

د. محمد عفيفي

22 يوليو فى تاريخ مصر!

د. بهي الدين مرسي

ما لا يعرفه آدم عن حواء

أحمد المريخي

محمد عبدالمنعم زهران: أنا فى أول طريق لا نهاية له

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

بينيت يسمح لقوات الأمن بـ«حرية التحرك» بعد حادث تل أبيب

بعد مطاردة استمرت ساعات: الشاباك يعلن مقتل مُنفذ هجوم تل أبيب

تحركات إسرائيل للبحث عن منفذ «حادث ديزنجوف»