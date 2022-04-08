الدفع بـ8 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مزرعة دواجن بكفر شكر

نشب حريق هائل داخل مزرعة دواجن وورشة أخشاب بقرية أسنيت بكفر شكر على مساحة 1700 تقريبا دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم طه حسين رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر يفيد نشوب حريق هائل داخل مزرعة دواجن ملك أحمد س ، ع على مساحة 800 متر، وورشة أخشاب ملك ورثة شعبان . ج . أ على مساحة 900 متر بقرية أسنيت بالبر الشرقى دون خسائر فى الأرواح وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة.

انتقلت على الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة كفر شكر وأجهزة الأمن وقوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية بقيادة العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية وتم الدفع بـ 8 سيارات إطفاء و4 سيارات إسعاف ومعدات الوحدة المحلية بأسنيت للسيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة حفاظا على أرواح المواطنين.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.