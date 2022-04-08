طرح مناقصة لتنفيذ أعمال صيانة عمارات «دار مصر» بمدينة بدر

وافقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح مناقصة محلية لشركات المقاولات المسجلة في الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، حيث أعلن المهندس عمار مندور رئيس جهاز مدينة بدر، عن طرح مناقصة تنفيذ أعمال صيانة عمارات مشروع دار مصر لـ 69 عمارة سكنية بواقع 1656 وحدة سكنية.

وقال المهندس عمار مندور إنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد مبلغ 299 جنيها، ويقدم العطاء فى مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر هما للعرض الفني والآخر للعرض المالي باسم رئيس الجهاز فى موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية.

وأوضح مندور أنه سيرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 8000 جنيه ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء فى حالة الرسو كتأمين نهائي، وسيعقد جلسة الاستفسارات يوم الأربعاء الموافق 20 أبريل الجاري 2022 الساعة 11 صباحا بمقر الجهاز، كما ستعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الأحد الموافق 8 مايو 2022 الساعة 12 ظهرا.

وأشار إلى أن هذه المناقصة تخضع لأحكام القانون رقم "182" لسنة 2018 ولائحته التنفيذية التى ظلت تعمل بها الحكومة منذ 19 عاماً على أن يعمل بقانون الجديد بعد 30 سنة من تاريخ نشره، وأن يصدره وزير المالية اللائحة التنفيذية خلال 6 شهور من تاريخ العمل به.