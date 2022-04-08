الجمعة 08 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

استمرار فعاليات «هلا هلالك».. أوبريت «الليلة الكبيرة» بالهناجر مساء اليوم

الهناجر
الهناجر

أطلقت النسخة السادسة من برنامج "هل هلالك" لعام 2022 تحت رعاية وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم.

ويشرف قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال على تنظيم البرنامج، مجانًا للجمهور، تحقيقًا لمبدأ العدالة الثقافية، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الجمهور للاستمتاع بالفقرات الثقافية والفنية التي يقدمها القطاع خلال البرنامج.

وتبدأ فعاليات البرنامج "هل هلالك" اليوم، مساء اليوم، على خشبة مسرح الهناجر بمركز الفنون، حيث يشارك البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، برائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوى، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة"، يوميًا في الثامنة والنصف مساءً.

يذكر أن خالد جلال، بدأ حياته الفنية من خلال مسرح الجامعة بكلية التجارة بجامعة القاهرة، أنشأ فرقة مسرحية أطلق عليها فرقة لقاء المسرحية وقدم من خلال عروض كثيرة بعضها من تأليفه، حصل على العديد من الجوائز كمؤلف ومخرج ثم قرر صقل الهواية بدراسة الأكاديمية في المعهد العالي للفنون المسرحية وحصل على منحة في الإخراج المسرحي وسافر إلي روما للدراسة ومطالعة التجارب الفنية في الغرب، وعندما قرر العودة إلى مصر كان قرر الوزير فاروق حسني تعيينه مديرا لمسرح الشباب أثرا في تغيير الأوضاع بالمسرح وكان عمره وقتها 28 سنة واعتبر أصغر مدير فرقة في هذا الوقت ثم تولى مركز الإبداع الفني في عام 2002 ثم رئاسة مسرح الغد ثم البيت.

يذكر أن خالد جلال، بدأ حياته الفنية من خلال مسرح الجامعة بكلية التجارة بجامعة القاهرة، أنشأ فرقة مسرحية أطلق عليها فرقة لقاء المسرحية وقدم من خلال عروض كثيرة بعضها من تأليفه، حصل على العديد من الجوائز كمؤلف ومخرج ثم قرر صقل الهواية بالدراسة الأكاديمية في المعهد العالي للفنون المسرحية وحصل على منحة في الإخراج المسرحي وسافر إلى روما للدراسة ومطالعة التجارب الفنية في الغرب، وعندما قرر العودة إلى مصر كان قرر الوزير فاروق حسني تعيينه مديرا لمسرح الشباب أثرا في تغيير الأوضاع بالمسرح وكان عمره وقتها 28 سنة واعتبر أصغر مدير فرقة في هذا الوقت ثم تولى مركز الإبداع الفني في عام 2002 ثم رئاسة مسرح الغد ثم البيت.

برنامج هل هلالك إيناس عبد الدايم خالد جلال مسرح الهناجر صلاح جاهين اوبريت الليلة الكبيرة روما فاروق حسني

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