فنلندا ترحل دبلوماسيين روسًا من أراضيها

قررت فنلندا، اليوم، ترحيل دبلوماسيين روس من أراضيها على خلفية العملية العسكرية التي تجريها موسكو في أوكرانيا.

وأكد مكتب الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو في بيان له أن هذا القرار اتخذ خلال اجتماع عقده اليوم مع اللجنة الوزارية المعنية بالشئون الخارجية والسياسات الأمنية لمناقشة "الغزو الروسي لأوكرانيا" والوضع الأمني في أوروبا، وذلك بحسب وكالة الأنباء الروسية.

وتقرر خلال هذا الاجتماع، وفقًا للبيان، أن فنلندا سترحل اثنين من موظفي السفارة الروسية في هلسنكي ولن تجدد تأشيرة موظف آخر، وستبلغ وزارة الخارجية الفنلندية سفير موسكو لديها بهذا القرار.

ولفت البيان إلى أن هذا الإجراء يأتي في سياق خطوات مماثلة اتخذتها دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن هذه القرارات تتبنى على المستوى الوطني.