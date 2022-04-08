القبض على عاطل وابنيه قتلوا جارهم بطلقة فى الرأس بالجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على عاطل ونجليه لاتهامهم بقتل مواطن بطلقة في الرأس خلال مشاجرة بينهم بمنطقة المنيب.

كانت البداية بتلقي اللواء هشام الطماوي، مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الغرب، إخطارا من المقدم مصطفى عبدالله، رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، بتلقيه إشارة من غرفة عمليات النجدة بنشوب مشاجرة ووجود قتيل بمنطقة المنيب بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة أحد الأشخاص.

وبإجراء التحريات تبين أنه أثناء تواجد شابين بالمنطقة المشار إليها نشبت بينهما وبين المجني عليه مشادة كلامية عقب قيامه بنهرهما لوقوفهما في الشارع ومعاكسة المارة فذهب الشابان وأحضرا والدهما ومعه سلاح ناري فرد خرطوش وقاموا بإطلاق عيار ناري تجاه المجني عليه بمنطقة الرأس فأردوه قتيلاً، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم وابنيه واقتيادهم إلى ديوان القسم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.