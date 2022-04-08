الجمعة 08 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الصينى يشيد بسياسة صفر كوفيد مع تواصل الإغلاق فى شانغهاى

الرئيس الصيني
الرئيس الصيني

أشاد الرئيس الصيني شي جينبينغ باستراتيجية صفر كوفيد، الجمعة، في وقت تشهد شنغهاي، الخاضعة لإغلاق، أسوأ تفشٍ للفيروس منذ ظهوره.

تعتزم العاصمة الاقتصادية التي يبلغ عدد سكانها 25 مليون نسمة أن يكون لديها قريبا حوالى 130 ألف سرير مؤقت، لا سيما في مراكز المعارض، من أجل عزل الأشخاص الذين تثبت إصابتهم.

تشمل سياسة صفر كوفيد عدة إجراءات: فرض إغلاق بمجرد رصد بضعة إصابات، ورقابة حدودية صارمة، وحجر صحي طويل على الوافدين إلى البلاد وحتى تتبع تحركاتهم.

أتاحت الاستراتيجية للصينيين العيش بشكل شبه طبيعي منذ عام 2020 والحد من الوفيات لتبقى دون 5000 وفق الحصيلة الرسمية، لكن عدد الإصابات ارتفع بشدة في الأسابيع الأخيرة بسبب تفشي المتحور أوميكرون.

من أجل عزل من تثبت إصابتهم بالفيروس، أعلنت سلطات شنغهاي، الجمعة، أنها قامت بتوفير نحو 60 ألف سرير مؤقت، لا سيما في مراكز المعارض، موضحة أنها ستوفر حوالى 70 ألف سرير إضافي قريبا.

سجلت شنغهاي التي تعد مركز تفشي المرض حاليا، أكثر من 21 ألف إصابة جديدة، الجمعة، وهو مستوى لم تشهده الصين منذ ظهور المرض.

خلال حفل تكريم للمشاركين والمتطوعين والرياضيين في الألعاب الأوليمبية والبارالمبية في بكين، أشاد شي جينبينغ باستراتيجية صفر كوفيد.

وقال الرئيس الصيني إنه مع تسجيل إصابات قليلة للغاية في الفقاعة الصحية خلال المسابقات، فإن الصين "رفعت التحدي وقدمت للعالم تجربة مفيدة في مكافحة الوباء وتنظيم الأحداث الدولية الكبرى".

أوميكرون الرئيس الصين الرئيس الصيني شنغهاي كوفيد

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وائل لطفي

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