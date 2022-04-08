روسيا تطرد 45 دبلوماسيًا بولنديًا من أراضيها

أعلنت «وارسو» أن روسيا أبلغتها بقرارها إعلان 45 من الدبلوماسيين البولنديين العاملين في أراضيها شخصيات غير مرغوب فيها بإجراء جوابي، بحسب ما أعلنته وكالة الأنباء الروسية في نبأ عاجل.

وقررت السلطات البرتغالية، مساء اليوم الثلاثاء، طرد دبلوماسيين روس من أراضيها.

وقالت وزارة الخارجية البرتغالية إن حكومة البلاد قررت طرد 10 دبلوماسيين من السفارة الروسية في لشبونة.

وأوضحت الخارجية البرتغالية في بيانها، أنها أبلغت السفير الروسي بقرارها طرد 10 موظفين في السفارة، قائلة إن نشاطهم يهدد الأمن القومي للبرتغال.

وأضافت الخارجية البرتغالية أنها ستمهل الدبلوماسيين الروس أسبوعين لمغادرة البلاد، مجددة إدانتها بشدة للعدوان الروسي ضد أوكرانيا.

وفى وقت سابق، أعلنت كل من لاتفيا وإستونيا، عن طرد عدد من الدبلوماسيين الروس، وإغلاق بعض المنشآت الدبلوماسية الروسية على أراضيهما.

وقال وزير خارجية لاتفيا إدجارس رينكيفيكس، عبر حسابه بموقع «تويتر»: «لاتفيا قررت تقليص العلاقات الدبلوماسية مع روسيا عبر إغلاق القنصليات العامة في وداوغافبيلس وليبايا وطرد 13 دبلوماسيًا وموظفًا».

فيما قالت وزارة خارجية إستونيا، إنها قررت إغلاق القنصلية الروسية في مدينة نارفا ومكتب السفارة الروسية في تارتو، مشيرة إلى أنها أعلنت 14 من العاملين في البعثة الروسية أشخاصًا غير مرغوب فيهم.

وأضافت الخارجية في بيان لها، أن إستونيا قررت أيضًا طرد 14 موظفًا ضمن البعثة الروسية في البلاد.

كما أعلنت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي، عن طرد 3 دبلوماسيين روس لعدم التزامهم خلال عملهم في البلاد بما تنص عليه معاهدة فيينا المنظمة للعلاقات الدبلوماسية بين الدول.

وقالت ليندى في مؤتمر صحفي في ستوكهولم: «تم استدعاء السفير الروسي لدى ستوكهولم إلى مقر وزارة الخارجية اليوم لإخطاره بالتنديد الشديد من جانب السويد والاتحاد الأوروبي للأعمال الروسية في أوكرانيا، إلى جانب قرار ترحيل ثلاثة دبلوماسيين روس من البلاد».

كما أعلنت إيطاليا طرد 30 دبلوماسيًا روسيًا لقضايا متعلقة بالأمن القومي.