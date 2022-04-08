ضبط 3.200 طن زيوت سيارات مغشوشة بالغربية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، من ضبط 3٫200 طن زيوت سيارات، معبأة داخل براميل وعبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام وغير مطابقة للمواصفات القياسية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج زيوت السيارات بمحافظة الغربية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق، وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.