تسكين 35 عارضة جديدة بمعرض «أهلًا رمضان» لسيدات الأعمال بالإسماعيلية

قامت الدكتورة دينا ياقوت، رئيس اللجنة العامة لسيدات الأعمال بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس لجنة سيدات الأعمال بالغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، ويرافقها عضوات لجنة سيدات الأعمال، بتسكين ٣٥ عارضة جدد في الفترة الثانية من معرض "أهلًا رمضان" الخاص بلجنة سيدات الأعمال، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية.

وتتضمن المعروضات مشغولات يدوية ومنظفات، إكسسوارات وأدوات منزلية وملابس، وأحذية وشنط، وملابس أطفال، مشيرة إلى تنوع المعروضات لإرضاء كافة رغبات المواطنين.

وتم افتتاحه في ١٥ مارس الماضي، بهدف توفير مختلف السلع اللازمة لهدايا عيد الأم وعيد الفطر المبارك، بتخفيضات تصل إلى ٣٠% ، بمشاركة ٧٠ عارضة.

جاء ذلك بحضور عضوات اللجنة: آمال محمود نائب لجنة سيدات الأعمال، أماني فرحان سكرتير اللجنة، نجاح عرابي، سالي حوا، نورهان جمال، سمر جابر، عبير فايز، مايبل مكرم، ولاء السمان.