وكيل أوقاف الإسكندرية: الإسلام دين سلام وأمان لا يقر العنف ولا يقبله

قال الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إننا نتعلم من الصيام حسن الخُلق وأن الإسلام دين سلام وأمان يدعو إلى كل الفضائل وينهى عن كل الرذائل، ولا يقر العنف ولا التطرف ولا يقبله بحال من الأحوال تحت أي ظرف أو أي مسمى.

جاء ذلك خلال خطبة الجمعة، والتي ألقاها، وكيل وزارة الأوقاف اليوم، بمسجد الخالق البارئ بمنطقة طوسن شرق الإسكندرية بحضور لفيف من أعضاء مجلس النواب.

وانطلقت اليوم الجمعة، قافلة دعوية مشتركة بين إدارتي المنتزه والرمل برعاية الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل الوزارة، وتحت إشراف فضيلة الشيخ هاشم الفقي مدير عام الدعوة، لآداء خطبة الجمعة بالإدارتين، وتأتي هذه القوافل الدعوية في إطار سعي المديرية لتنشيط العمل الدعوي ونشر الفكر الوسطي المستنير و التصدي للفكر المنحرف والهدام.

كما أدى الأئمة خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان "الجوانب الايمانية والاخلاقية في الصيام" وسط التزام شديد من رواد المساجد مما يدل على وعي كبير وإدراك لخطورة هذه المرحلة.

وكانت قد شاركت أوقاف الإسكندرية في محاضرة بعنوان " الأعمال الدينية المحببة في شهر رمضان" بقصر ثقافة برج العرب ألقاها الشيخ محمد إبراهيم رجب بحضور عدد 25 مستفيد، في إطار التعاون بين وزارة الأوقاف والهيئة العامة لقصور الثقافة.

كما عقدت الجلسة الثامنة والخمسون من جلسات الدوار بنجع القطعان ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بحضور فضيلة الشيخ محمد جلال إمام وخطيب بأوقاف الإسكندرية.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار مساهمة مديرية أوقاف الإسكندرية في نشر صحيح وتبين وسطيته والتصدي لكل فكر مشبوه ومنحرف يشوه الدين ويطمس محاسنه كما نؤكد على أن الدين الإسلامي يرفض التطرف والعنف في جميع صوره ومع اي احد فرسالة ديننا الحنيف التسامح والحب.