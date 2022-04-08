الجمعة 08 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«صحة الإسماعيلية»: مركز طب أسرة الإسماعيلية الجديدة جاهز للافتتاح

مركز طب أسرة الإسماعيلية
مركز طب أسرة الإسماعيلية

كَلف الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسماعيلية، فريق عمل مكون من الدكتور محمد عفيفي مدير إدارة الدعم الفني بالمديرية والدكتور مينا حليم مسعود، مدير الطب العلاجي بالمديرية، والدكتورة نهلة تعيلب، مدير الرعاية الأساسية بالمديرية، لاستلام مركز طب أسرة الإسماعيلية الجديدة، بمدينة الإسماعيلية الجديدة شرق قناة السويس، تمهيدًا للبدء في التشغيل التجريبي للمركز لحين استكماله وافتتاحه قريبًا

وقال وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إن ذلك يأتي في ضوء المتابعة المستمرة من رئاسة مجلس الوزراء للإجراءات التي يتم اتخاذها لإدارة وتشغيل وحدات مدينة الإسماعيلية الجديدة، واستكمال التنسيقات المطلوبة بين الجهات المعنية بذات الشأن، وبناء على توجيهات قطاع الرعاية الصحية والتمريض بوزارة الصحة ببدء التنسيق مع جهاز مدينة الإسماعيلية الجديدة"، لاستكمال توصيل المرافق للمركز الطبي بالحي الأول لمدينة الإسماعيلية الجديدة.

وافتتحت وانطلقت المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي في 16 فبراير 2021 لمجمع الإسماعيلية الطبي، وبدء العمل في 3 مستشفيات و21 مركزًا طبيًا ووحدة صحية بالمحافظة، وشملت المرحلة الثانية فبراير 2022، التشغيل التجريبي لعدد 10 مراكز طب أسرة ومستشفى فايد في ذات المنظومة.

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