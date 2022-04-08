كشف وتوفير علاج لـ2100 في قافلة طبية ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة وتستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

وأشار إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة «حياة كريمة».

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير، الذي أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة طبية خلال يومي «الأربعاء والخميس 6 و7 أبريل الجاري» بقرية شاويش مركز إهناسيا مكونة من 10عيادات في 9 تخصصات (الباطنة، الأطفال، صد، الجراحة، النساء الجلدية، تنظيم الأسرة، الأنف والأذن الرمد، الأسنان) وضمن اجراءات وقائية مشددة.

وتم الكشف على 2132 مريض وصرف العلاج لهم بالمجان و51 حالة معمل دم و31 حالة معمل طفيليات و9 حالات أشعة واستصدار 12 قراراً نفقة دولة وتحويل حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج وفحص 54 حالة موجات فوق صوتية.

كما تضمنت القافلة عقد ندوات تثقيف صحي لـ 100مواطن عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا، السعار، أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية، والبلهارسيا)، الأمراض غير المعدية (الضغط السكر والسمنة)، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 115مواطنا.

وأشار وكيل الصحة إلى الدعم النوعي الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبد الحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي.