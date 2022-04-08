«الرياضة حياة».. تنظيم سلسلة أنشطة رياضية بمراكز أسوان خلال رمضان

وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مدير مديرية الشباب والرياضة ناصر سليم بتنظيم سلسلة من الأنشطة الشبابية والرياضية بمختلف المراكز والمدن خلال شهر رمضان المعظم لدعم وتشجيع أبناء المحافظة وصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم لخلق أجيال قادرة على المنافسة في البطولات والفعاليات المختلفة.

وأكد اللواء أشرف عطية أن هناك دعم مستمر من وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى لتنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات الشبابية والرياضية للمساهمة فى تحقيق التواصل والتلاحم بين كافة الأطفال والشباب من مختلف المراحل السنية، مع العمل على إكتشاف المواهب والقدرات الخاصة فى مختلف الألعاب الفردية والجماعية لاستغلال طاقات الشباب والبراعم والنشء وأفكارهم وجهودهم بما يعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعهم.

وفى نفس السياق، قدم اللواء أشرف عطية تهنئته للاعبة منة الله أيمن سعد إبنة أسوان، والتى تم انضمامها ضمن اللاعبين المصنفين والمرشحيين للمنتخبات القومية من لاعبى المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبي على مستوى الجمهورية تحت 11 سنة فى رياضة تنس الطاولة حيث تعد اللاعبة الوحيدة على مستوى الصعيد.

ومن جهته، أوضح ناصر سليم بأنه تم إعداد جدول المباريات والتى ستقام على مدار الشهر الكريم فى الفترة من 6 إلى 29 إبريل الجارى وذلك برعاية محافظ أسوان ووزير الشباب والرياضة وبإشراف من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ضمن دورى مراكز الشباب بمشاركة 24 فريق في كرة القدم مقسمين على 4 مجموعات وذلك على الملاعب المضاءة ليلاً بمركز شباب بدر والملعب الفرعى ومركز شباب مدينة دراو.

ولفت إلى أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لتأمين سير هذه المباريات، مع تطبيق كافة القوانين ولائحة المسابقات المنظمة حتى يتسنى خروجها ونجاحها على أكمل وجه، وهو الذى يتوازى مع تنظيم الدورات الرمضانية لاتحاد المصالح الحكومية بمديريات الخدمات المختلفة فى ألعاب كرة القدم وتنس الطاولة وسط مشاركة لـ 150 لاعب.

وأشار مدير مديرية الشباب والرياضة إلى أنه يتم تفعيل العديد من الفعاليات الرياضية والثقافية والدنية والفنية بمختلف مراكز الشباب والأندية الرياضية ، بجانب تنظيم دورات رمضانية متعددة الألعاب مثل كرة القدم وتنس الطاولة، وكذا الألعاب الفردية كالكاراتية والتايكوندو والكونغوفو وتشهد إقبال كبير من الشباب، وتشارك المديرية أيضاً فى تنظيم خماسى كرة القدم للبنين من سن 15 إلى 19 سنة، وللفتيات فى تنس الطاولة تحت سن 18 سنة وذلك بهدف إختيار فائز لتمثيل المحافظة في اللقاءات الختامية بمحافظة الجيزة.

وأوضح أنه سيتم أيضاً إقامة نهائيات دوري الأحياء الشعبية والأندية الصغيرة فى خماسى كرة القدم فى خماسى كرة القدم ليمثل الفائز المحافظة في لقاءات القطاعات بمحافظة الأقصر خلال النصف الثانى من شهر رمضان المبارك .