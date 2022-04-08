داخل قرى «حياة كريمة».. محافظ أسوان يتابع تنفيذ جلسات الدوار للتوعية

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، جهود فرع المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع المحافظة والأوقاف بشأن استكمال تنفيذ الجلسات التوعوية بعنوان "جلسات الدوار" للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي داخل القرى والنجوع المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وقدم اللواء أشرف عطية شكره للقائمين على تنفيذ هذا المشروع التوعوي الفعال والبناء لتحقيق محاوره وأهدافه الإيجابية التي تصب في صالح المواطنين، ولاسيما الأسر الأكثر احتياجاً.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، بأن هناك توجيهات مباشرة من محافظ أسوان لتوسيع دائرة المستفيدين من المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية للوصول إلى الأهداف المرجوة على الوجه الأكمل.

وأشارت إلى أنه تواكباً مع الأنشطة المختلفة التى يتم تنظيمها بمناسبة شهر رمضان المعظم فقد تم تنظيم الأمسية الرمضانية الأولى داخل قرية البصالى التابعة لمركز ومدينة كوم أمبو، حيث استهدفت مختلف الأعمار السنية من بينهم 400 سيدة و150 طفلا و60 رجلا، وذلك وسط مشاركة للهيئة العامة لقصور الثقافة ومديرية الأوقاف.

وتابعت أن تضمنت فقرات الأمسية عقد جلسات الدوار والإنشاد الدينى لفرقة قصر ثقافة السباعية غرب، بجانب مسرح العرائس والأراجوز، والحكي مع الأطفال، مع تنظيم ورشة عمل لرسم الشعارات الوطنية على وجوه الأطفال.

وأضافت هدى مصطفى أنه تم عرض العديد من الموضوعات المتعلقة بقضايا الأسرة ومنها القضية السكانية والصحة الإنجابية والتربية السليمة للأبناء لتحقيق محورى المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والمتمثلين في التمكين الاقتصادي للمرأة والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي لها.

جدير بالذكر أن من جهة أخرى وعقب ورود شكاوى جماهيرية عديدة عن تكرار انقطاع وضعف مياه الشرب ببعض المناطق السكنية بمدينة إدفو التابعة لمحافظة أسوان بسبب تهالك الشبكات وحدوث كسورات نتيجة تنفيذ أعمال تركيب خطوط الغاز الطبيعي للمدينة.

تدخل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لوضع الحلول الجذرية والفورية من خلال التواصل مع وزارة الإسكان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والتي بدأت بالتدخل الفوري، مع تكثيف الأعمال لسرعة إنجاز مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب، وهو الذى توازى مع إنهاء مد خطوط الغاز الطبيعى تمهيداً للبدء فى أعمال الرصف وإعادة الشئ لأصله فى الشوارع الرئيسية والداخلية التى تضررت من الحفر.