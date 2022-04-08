حريق مخزن كرتون فى شبرا الخيمة

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق اندلع داخل مخزن كرتون بشارع الرشاح خلف شركات البترول بحي شرق شبرا الخيمة، وتم إخماد النيران بعد امتدادها لجميع محتويات المخزن، دون ثمة إصابات أو خسائر وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية، يفيد اندلاع حريق داخل مخزن كرتون بشارع الرشاح خلف شركات البترول باسم "ي. م. أ" والتهمت النيران المخزن دون خسائر فى الأرواح وجار حصر الخسائر.

على الفور جرى الدفع بـ5 سيارات إطفاء لمكان الحريق وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح ومنع امتداد النيران للمناطق المجاورة، فيما تقوم القوات حاليا بأعمال التبريد منعا لنشوبه مرة أخرى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.