وزير الرياضة يوجه بتعميم مبادرة «مستقبل مصر» المنفذة بالإسكندرية

قرر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تعميم ورعاية مبادرة «مستقبل مصر» لتعليم الأطفال الذكاء الاصطناعي والبرمجة التي ينظمها اعضاء برلمان شباب الإسكندرية على جميع المحافظات.

يأتي ذلك في إطار الاهتمام الذي توليه وزارة الشباب والرياضة ممثلة في مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية بالشباب والحرص على خروج جميع أفكارهم البناءة إلى النور حتى يستفيد منها المجتمع بأثره.

وكلف «صبحي» الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني التنسيق مع أصحاب المبادرة لإعداد آليات تنفيذها وتعميمها، وإعداد مقرات لها في جميع المحافظات.

وتعتبر مبادرة فريق PES مبادرة مستقبل مصر لتعليم الأطفال الذكاء الاصطناعي والبرمجة هي من أولى المبادرات المصرية التي تهدف إلى تعليم الأطفال الذكاء الاصطناعي والبرمجة، بالإضافة إلى أساسيات الحاسب وذلك بشكل مبسط وتم تنفيذها تحت رعاية مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، من قِبل فريق مصري متخصص في الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات.



وقالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إن المبادرة حققت نجاح كبير حيث تخرج منها 150 طفل في المرحلة العمرية من 9سنوات وحتى 15 سنة، وذلك في أقل من 3 أشهر، كما تقدم العديد من الخريجين للاشتراك في العديد من المسابقات المصرية والعالمية وفوزهم بجوائز وميداليات تحت الإشراف والدعم الكامل من المديرية.

وقدمت الدكتور صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، الفرصة لتقديم خالص الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على دعمهم اللانهائي لكافة أنشطة المديرية في كافة المجالات العلمية والبحثية والفنية والرياضية والثقافية، كما ثمنت دور الشباب المصري في تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠، وظهور وجهة شباب مصر الحضاري وتمثيل مصر التمثيل المشرف واللائق.