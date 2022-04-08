القبض على مدير مخزن حجب 20 طن أسمنت عن الأسواق بالإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، من ضبط 20 طن أسمنت دون مستندات، تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق، ما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة مواد البناء بدون ترخيص بمحافظة الإسكندرية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق، وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

واتخذت الإجراءات القانونية.