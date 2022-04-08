ضبط 48 طن زيتون مخلل مجهول المصدر فى الفيوم

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، من ضبط (48 طن "زيتون مخلل" منتج نهائي معبأة داخل عبوات دون بيانات وغير معلن عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول – طن "ملح ليمون" مستلزمان إنتاج بدون مستندات مجهول المصدر، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، ويشكل خطراً على الصحة العامة – 205 عبوات فارغة لزوم التعبئة –ماكينة خط إنتاج).. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية) بمحافظة الفيوم.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.