الجمعة 08 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس المجلس الأوروبي يدين الهجوم على محطة للسكك الحديدية شرق أوكرانيا

شارل ميشيل
شارل ميشيل

أدان رئيس المجلس الأوروبي"شارل ميشيل" اليوم الجمعة، الهجوم الصاروخي على محطة للسكك الحديدية في "كراماتورسك" الواقعة شرقي أوكرانيا .

وقال ميشيل - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) نقلتها قناة "سي إن إن" الأمريكية - إنه "من المروع رؤية روسيا تقصف إحدى المحطات الرئيسية التي يستخدمها المدنيون للإجلاء من المنطقة حيث تكثف روسيا هجومها".

وأضاف ميشيل أن هناك حاجة لفرض المزيد من العقوبات على روسيا، مشيرًا إلى أنه تم الموافقة على حزمة خامسة من العقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي.
 

المجلس الأوروبى أوكرانيا

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