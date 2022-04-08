روسيا تنفى قصف محطة قطارات شرقى أوكرانيا

نفت وزارة الدفاع الروسية، اتهامات كييف بتنفيذ ضربة صاروخية على محطة "كراماتورسك" للقطارات بإقليم دونباس شرقي أوكرانيا.

وأشارت الدفاع الروسية - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم"- اليوم الجمعة- إلى أن القوات الروسية لا تستخدم صواريخ من طراز "توتشكا أو" الذي تم العثور على حطامه في مكان القصف، وأن هذا الطراز من الصواريخ موجود لدى القوات الأوكرانية.

أعلنت أوكرانيا، في وقت سابق اليوم، مقتل أكثر من 30 شخصا وإصابة 100 آخرين؛ إثر قصف روسي استهدف محطة "كراماتورسك" للقطارات شرقي البلاد