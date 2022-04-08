الجمعة 08 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بعد التنازل عن المحضر.. إخلاء سبيل المتهم بالاعتداء على إمام مسجد بكفرالزيات

إخلاء سبيل
إخلاء سبيل

أخلت نيابة مدينة كفرالزيات في محافظة بالغربية، برئاسة المستشار محمد الشرنوبي، سبيل المتهم بالاعتداء على إمام وخطيب مسجد «الست ذكية»، وإصابته بجرح قطعي في اليد عقب انتهاء الأخير من صلاتي العشاء والتراويح، أمس، وفي أثناء خروجه من المسجد، وذلك بعد التصالح بينهما وتنازل المجني عليه عن المحضر.

واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال المجني عليه الذي استشهد بعدد من شهود عيان محل الواقعة، فيما واجهت جهات التحقيق المتهم بارتكاب الواقعة، و أنكر المتهم الاعتداء على إمام وخطيب مسجد «الست ذكية» بسلاح أبيض وإحداث إصابات به.

وكان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوصول الشيخ سامح هريدي، إمام وخطيب مسجد «الست ذكية» بمدينة كفرالزيات، مصابا بجرح قطعي في اليد، وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث الجنائية بمركز كفرالزيات إلى المستشفى؛ للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، برئاسة الرائد أحمد شيحة رئيس المباحث، وتبين أنه عقب خروج المجني عليه من مسجد «الست ذكية»، محل الواقعة، هاجمه أحد الأشخاص واعتدى عليه بالضرب بسلاح أبيض وعصا خشبية، مما أدى إلى إصابته بجرح قطعي في اليد، وكدمات متفرقة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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