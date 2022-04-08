الجمعة 08 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«عامل دوشة».. سائق يطلق النار على طفل فى عين شمس

طلق النار
طلق النار

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن العاصمة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإطلاق عيار خرطوش تجاه أحد الأطفال محدثاً إصابته بعين شمس. 

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، إخطارًا يفيد بتلقي المقدم باهر البشلاوي، رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد المستشفيات باستقباله طفلا «سن 14» – مقيم بدائرة القسم مصاب برش خرطوش بأماكن متفرقة بالجسم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب وأحد الأشخاص (سائق – مقيم بدائرة القسم) بسبب قيام المصاب وأصدقائه باللهو وإحداث الضوضاء أسفل العقار محل سكن الأخير، مما أدى لحدوث مشادة بينهم فقام على إثرها الأخير بإطلاق عيار خرطوش من سلاح ناري كان بحوزته تجاههم محدثاً إصابة المجني عليه ولاذ بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته سلاح ناري «فرد خرطوش» المستخدم في الواقعة – عدد من الطلقات وبمواجهته امام العميد طه فودة، رئيس مباحث شرق القاهرة، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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