الجمعة 08 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مقتل منفذ «هجوم تل أبيب» فجرًا

جريدة الدستور

أكدت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية مقتل منفذ الهجوم الذي وقع في أحد شوارع تل أبيب الليلة الماضية، وذلك فجر اليوم بعد ساعات من عملية مطاردة شارك بها آلاف من رجال الشرطة والأجهزة الأمنية.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الجمعة، إن منفذ العملية يدعى رعد حازم، ويبلغ من العمر 28 عاما، وهو من محافظة جنين الواقعة في شمال الضفة الغربية.

وقتل حازم على يد ضباط من وحدة اليمام وجهاز الـ"شين بيت" بعد أن صلى الفجر في مسجد "يافا" القريب من شارع ديزنجوف.

وقال مصدر أمني إنه تم التعرف عليه وتحديد موقعه عبر الكاميرات الأمنية لدى وصوله إلى المسجد الكائن على ساحل يافا.
وتبادل حازم إطلاق النار مع الضباط الذين حاولوا اعتقاله قبل أن يسقط برصاصهم.

وقال جهاز "شين بيت"- حسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»- إن حازم لا ينتمى إلى أي فصيل سياسي فلسطيني، كما أن لا يوجد لديه أي تاريخ جنائي.

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