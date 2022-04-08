الجمعة 08 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا: 28 وفاة وأكثر من 14 ألف إصابة جديدة بـ«كورونا»

جريدة الدستور

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد، بروسيا، اليوم الجمعة، تسجيل 14 ألفا و311 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الوباء إلى 17 مليونًا و969 ألفا و431 إصابة.
وأفاد المقر - في بيانه اليومي، حسب ما نقلته وكالة "تاس" الروسية، اليوم الجمعة - بارتفاع تراكمي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 371 ألفًا و169 وفاة بعد تسجيل 280 وفاة جديدة أمس.
وأضاف أن عدد المتعافين من عدوى كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغ 37 ألفا و684 شخصا، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 17 مليونا و143 ألفا و630 حالة تعافي.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي
 

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