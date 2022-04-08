الجمعة 08 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير خارجية إيطاليا: حان الوقت لعقد مؤتمر للسلام في أوكرانيا

جريدة الدستور

قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، لويجي دي مايو، إن الوقت قد حان الآن لعقد مؤتمر للسلام في أوكرانيا، مبديًا الاستعداد مجددًا للعمل كضامنين.

وأضاف دي مايو - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإيطالية (أكي) اليوم الجمعة - أن إيطاليا تعمل على 3 جبهات وهي وقف تمويل الجيش الروسي، وتحقيق السلام وحماية الأمن في إيطاليا.

وأشار إلى أنه "يمكن الوصول إلى هدف الحل من خلال مؤتمر السلام الذي ندعو إليه، وبلادنا مستعدة للعب دور الضامن" لافتًا إلى "السلاح الوحيد الفعال حقًا في الوقت الحالي هو السلاح الدبلوماسي".

وأكد ضرورة "أن نواصل المطالبة بقوة بوقف إطلاق النار، هدنة إنسانية وقبل كل شيء اتفاقية تضع حداً للأعمال العدائية".

وحول تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قال دي مايو: "إنها إشارة مهمة للغاية، كما ترون، ليس الأمر صدامًا بين الغرب وروسيا، فالإدانة تأتي من جانب المجتمع الدولي".

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