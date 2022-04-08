«المركزي الروسي» يخفض سعر الفائدة إلى 17% سنوياً

أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، تخفيض سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى 17% سنويا.

وأوضح البنك -في بيان أوردته قناة “روسيا اليوم” الإخبارية، اليوم الجمعة- أن مجلس إدارة بنك روسيا قرر خفض سعر الفائدة الرئيسي اعتبارا من 11 أبريل 2022 بواقع 300 نقطة أساس إلى 17% سنويا".

ورجح المركزي الروسي إجراء تخفيضات أخرى في سعر الفائدة في المستقبل، مشيرا إلى أن الظروف الخارجية للاقتصاد الروسي لا تزال صعبة، وتحد بشكل كبير من النشاط الاقتصادي، لافتا إلى أن المخاطر المالية لا تزال تهدد الاستقرار القائم.

كان البنك المركزي الروسي قد رفع سعر الفائدة الرئيسي، في الـ28 من فبراير الماضي، إلى مستوى تاريخي بلغ 20% لدعم العملة الروسية التي هبطت أمام نظيرتها الأمريكية في ظل العقوبات الغربية التي فرضت على روسيا.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيجور كوناشينكوف، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الروسية دمرت أكثر من 400 طائرة دون طيار ونحو ألفي دبابة ومركبة مدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية منذ بدء العملية العسكرية الخاصة.

وقال كوناشينكوف - في إحاطة إعلامية نقلتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - "إجمالا، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 97 طائرة هليكوبتر و421 طائرة بدون طيار و228 منظومة صاروخية مضادة للطائرات و2019 دبابة ومدرعة و23 راجمة صواريخ و874 منصة مدفعية ميدانية وهاون، وكذلك 1917 مركبة عسكرية خاصة".

وكشف إيجور كوناشينكوف عن تدمير مركز لتجميع وتدريب المرتزقة الأجانب قرب مدينة أوديسا الأوكرانية.. وقال إنه "بصواريخ عالية الدقة أطلقت بمنظومة (باستيون) للدفاع الساحلي تم تدمير مركز لتجميع وتدريب المرتزقة الأجانب في محيط بلدة كراسنوسيلكا شمالي شرقي أوديسا".