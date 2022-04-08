الجمعة 08 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سول تخطط لإعلان نظام استجابة جديد مع انخفاض حالات الإصابة بـ«أوميكرون»

أوميكرون
أوميكرون

 قالت حكومة كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، إنها ستعلن عن نظام الاستجابة الجديد لما بعد متحور أوميكرون، إلى جانب قواعد التباعد الاجتماعي المعدلة، في الأسبوع المقبل.

وقال المسئول الصحي رفيع المستوى، سون يونج-ريه، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، إن السلطات الصحية تجري مناقشات داخلية لكي تعلن عن نظام الاستجابة لما بعد أوميكرون في غضون الأسبوع المقبل.

وتستعد الحكومة الكورية لوضع نظام استجابة جديد لما بعد الموجة الحالية، وسط الانخفاض الملحوظ في حالات الإصابة المتعلقة بمتغير أوميكرون.
ومن المتوقع أن يتضمن نظام الاستجابة لما بعد أوميكرون تدابير محددة لتحويل نظام الحجر الصحي والرعاية الطبية المصمم خصيصا لحالة الطوارئ إلى طبيعته، بينما سيتم الحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي الحالية، مثل تحديد التجمعات الخاصة عند 10 أشخاص كحد أقصى، وتقييد ساعات العمل للمطاعم والمقاهي إلى منتصف الليل حتى 17 أبريل.

وسجلت كوريا الجنوبية 205 آلاف و333 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، حسبما أفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة.

وذكرت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية، أنه بذلك ترتفع حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 14 مليونا و983 ألفا و694 حالة.
كما سجلت البلاد 373 وفاة إضافية، لتصل الحصيلة إلى 18 ألفا و754 وفاة.
ووصل عدد حالات الإصابات الحرجة إلى 1093 حالة، بانخفاض قدره 23 حالة عن اليوم السابق.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإعلان الدستورى.. لقمة السيطرة التى وقفت فى «زور» الإخوان

الأكثر قراءة

القبض على المتهم بالاعتداء على إمام وخطيب مسجد بكفرالزيات

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 7 والإعادة فجرًا وعصرًا

أول فيديو للحظة القبض على المتهم بقتل كاهن الإسكندرية

الكنيسة القبطية تعلن رحيل راعى الإسكندرية وتكشف الكواليس

أبريل 2022.. رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي غاز مصر بتروتريد

محمد رمضان.. أن تجبر الجمهور على احترام «المشوار» التمثيلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

قصتك.. غير المحكية

محمد المعتصم

المرأة الكهربائية المثيرة.. للضحك

د. محمد عفيفي

22 يوليو فى تاريخ مصر!

د. بهي الدين مرسي

ما لا يعرفه آدم عن حواء

أحمد المريخي

محمد عبدالمنعم زهران: أنا فى أول طريق لا نهاية له

ماجد حبته

كيانى.. كيان وزير الشباب!

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. عمالة شرعية (2)

جمال رشدي

كرة القدم في مصر بين المرض والعلاج

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

تحركات إسرائيل للبحث عن منفذ «حادث ديزنجوف»

5 طلقات وخوذة.. تفاصيل عملية إطلاق النار فى حانة بتل أبيب

مقتل إسرائيليين فى حادث إطلاق النار بتل أبيب