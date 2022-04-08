سول تخطط لإعلان نظام استجابة جديد مع انخفاض حالات الإصابة بـ«أوميكرون»

قالت حكومة كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، إنها ستعلن عن نظام الاستجابة الجديد لما بعد متحور أوميكرون، إلى جانب قواعد التباعد الاجتماعي المعدلة، في الأسبوع المقبل.

وقال المسئول الصحي رفيع المستوى، سون يونج-ريه، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، إن السلطات الصحية تجري مناقشات داخلية لكي تعلن عن نظام الاستجابة لما بعد أوميكرون في غضون الأسبوع المقبل.

وتستعد الحكومة الكورية لوضع نظام استجابة جديد لما بعد الموجة الحالية، وسط الانخفاض الملحوظ في حالات الإصابة المتعلقة بمتغير أوميكرون.

ومن المتوقع أن يتضمن نظام الاستجابة لما بعد أوميكرون تدابير محددة لتحويل نظام الحجر الصحي والرعاية الطبية المصمم خصيصا لحالة الطوارئ إلى طبيعته، بينما سيتم الحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي الحالية، مثل تحديد التجمعات الخاصة عند 10 أشخاص كحد أقصى، وتقييد ساعات العمل للمطاعم والمقاهي إلى منتصف الليل حتى 17 أبريل.

وسجلت كوريا الجنوبية 205 آلاف و333 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، حسبما أفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة.

وذكرت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية، أنه بذلك ترتفع حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 14 مليونا و983 ألفا و694 حالة.

كما سجلت البلاد 373 وفاة إضافية، لتصل الحصيلة إلى 18 ألفا و754 وفاة.

ووصل عدد حالات الإصابات الحرجة إلى 1093 حالة، بانخفاض قدره 23 حالة عن اليوم السابق.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.