الجمعة 08 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحريات تكشف سبب تفحم أتوبيس «طريق الأوتوستراد»

جريدة الدستور

كشفت التحريات الأولية للأجهزة الأمنية بالقاهرة، في واقعة تفحم أتوبيس بمحور الأوتوستراد بمنطقة المعصرة أن سبب الحريق ماس كهربائي.

وأضافت التحريات أن الحريق تسبب في تفحم الأتوبيس بالكامل ، موضحة أن الأتوبيس المتفحم تابع لإحدى شركات الأسمنت الكبر، وأن الحريق لم يتسبب في وقوع أي إصابات.

وقامت الإدارة العامة لمرور القاهرة برفع  حطام أتوبيس تفحم عقب اشتعال النيران به أثناء مروره بمحور الأوتوستراد، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات، وتم نشر الخدمات المرورية اللازمة لتنظيم حركة السير وسحب الكثافات.

كانت غرفة عمليات النجدة، قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق داخل أتوبيس بخط الصعيد بمنطقة المعصرة جنوب القاهرة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث وقوات الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، و وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والقانونية.

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